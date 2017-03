Kreatives Miteinander

artikel-ansicht/dg/0/

Werftpfuhl (MOZ) Für Kinder und Jugendliche hält die Jugendbildungsstätte "Kurt Löwenstein" in den Sommerferien drei "Kreativferien"-Angebote bereit. Jeweils sieben Tage mit Gleichaltrigen verbringen, miteinander Ideen entwickeln und kreativ umsetzen und dabei viel Spaß haben - das bieten die "Kreativwerkstätten", zu denen man sich jetzt anmelden kann. In kleinen Workshops wird ein Video- oder Trickfilm gedreht, gemalt oder Theater gespielt. Jonglieren und Artistik, T-Shirts bedrucken oder Skulpturen aus Naturmaterialien bauen - für viele Interessen ist etwas dabei. Bewegung ist beim Volleyball- oder Fußballspielen ebenso angesagt wie an der Kletterwand oder beim Schwimmen im nahen See. Abends kann man sich am Lagerfeuer oder beim Billard spielen entspannen, sich zum Karaoke-Wettbewerb verabreden oder zusammen einen Film schauen.