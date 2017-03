Ein Hauch von Broadway

artikel-ansicht/dg/0/

Es waren unter anderem Ausschnitte aus Leonard Bernsteins "West Side Story", Alan Menkens "Aladdin" und Andrew Lloyd Webbers "Phantom der Oper" zu erleben. Als Solistin schlüpfte Mezzosopranistin Alexandra Broneske in die verschiedenen Rollen und zauberte einen Anflug von Broadway-Atmosphäre in den gut gefüllten Saal.

Für die mit viel Gefühl vorgetragenen Balladen wie "Somewhere Over The Rainbow" und "Wishing You Were Somehow Here Again" gab es langen Applaus. "Supercalifragilistic" von Robert B. Sherman aus dem Musical "Mary Poppins" trug die Solistin, die häufig die Garderobe passend zum Vortrag wechselte, in einem frechen Kleid vor und wanderte im Saal von Tisch zu Tisch. Das kam gut an und wurde lautstark beklatscht.

Oboistin Katrin Zimmermann führte fast schon traditionell und in gewohnt charmanter Weise durch das rund zweistündige Programm. Diesmal sogar mit einer gereimten Eröffnung. Den Schlusspunkt des späten Nachmittags setzte "The Best of Abba", natürlich mit Zugabe.

"Uns hat es ganz wunderbar gefallen. Besonders die frisch und spritzig singende Solistin", sagte Ingrid Hohenwald aus Eberswalde, die mit einer Freundin gekommen war. Beide Frauen sind langjährige Stammgäste des BKE und freuen sich schon auf den Opernsommer in Chorin.

Öfter bei den Konzerten des BKE zu Gast sind auch Doris und Wolfgang Korsch aus Eberswalde. "Das war ein schönes Erlebnis besonders im Zusammenspiel mit der Moderation", betonte Wolfgang Korsch. Das Paar nutzte gemeinsam mit dem seit mehr als 25 Jahre bestehenden Handwerkerfrauenclub Eberswalde die Veranstaltung als eine leicht verspätete Frauentagsfeier.

