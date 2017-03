artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Seit Montag ist die B 87 zwischen Trebatsch und Mittweide wegen Bauarbeiten gesperrt. Kraftfahrer, die in Richtung Lübben beziehungsweise in Richtung Beeskow wollen, müssen eine große Umleitung über Friedland und Lieberose in Kauf nehmen - sofern man keine Schleichwege kennt.