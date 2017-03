Wie weiter mit dem Spreeradweg?

artikel-ansicht/dg/0/

Tauche (MOZ) 11,5 Kilometer des beliebten Spreeradweges führen durch die Gemeinde Tauche. "Auf 7,6 Kilometern müsste die Strecke saniert werden", sagt Tobias Kasparick, Bauamtsleiter der Gemeinde. Der Zustand der Abschnitte zwischen Trebatsch und Rocher sowie Rocher und Briescht sei am schlimmsten, meint er. Kantenabbrüche hier, Wurzeldurchbrüche dort.

artikel-ansicht/dg/0/1/1559094/

Das geht so nicht, findet Bürgermeister Gerd Mai. "Mit Skatern kann man den Weg überhaupt nicht mehr befahren und mit dem Fahrrad macht es immer weniger Spaß", schimpft er. Doch wie weiter verfahren? Darüber wurde auf der jüngsten Gemeindevertretersitzung in Tauche gesprochen.

Tobias Kasparick stellte die Ergebnisse eines Beratungsgespräches beim Landkreis am 21. Februar vor. Demnach gibt es zwei Fördermöglichkeiten für die Sanierung des Weges. Wenn alle acht Gemeinden im Landkreis Oder-Spree, durch die der Spreeradweg verläuft, zustimmen, kann die Maßnahme über den Landkreis abgewickelt werden. Die Förderung durch das Land beträgt dann 80 Prozent. 20 Prozent müsste jede Gemeinde selbst aufbringen. Bezogen auf die 7,6 Kilometer in Tauche wären das rund 608 000 Euro, so Kasparick.

Stimmen nicht alle Gemeinden zu, dann besteht die Möglichkeit einer 50-prozentigen Förderung durch das Land für eine Sanierung in Eigenregie. In Tauche würde der Eigenanteil gut 1,5 Millionen Euro betragen.

Voraussetzung für eine Förderung ist eine wirkliche Verbesserung am Radweg: breitere Wege, stabilerer Unterbau, Wurzelschutz, nennt Kasparick einige Möglichkeiten.

Ob Variante eins oder zwei: Für Tauche ist finanziell keine von ihnen zu stemmen. "Unsere investiven Mittel betragen rund 135 000 Euro ", betont Mai. "Auch der Eigenanteil soll gefördert werden", fordert er deswegen vom Landkreis. Das etwas passieren muss, bestreitet er nicht: "Der Spreeradweg ist ein Tourismusfaktor."

Noch im März ist ein Gespräch zwischen Gemeinde und Landkreis vorgesehen, informiert Kasparick. Eine Vereinbarung soll geschlossen werden in der steht, dass sich Tauche die nächsten 15 Jahre um die Verkehrsraumsicherung kümmert - wenn Variante eins umgesetzt wird.