Granseer bauen ein Traumhaus

Nach den ersten beiden Etappen, dem Zuhause-Check und dem Kommunen-Check, konnten sich die jungen Energiesparer aus Gransee einen der sechs begehrten Finalplätze sichern. Die Konkurrenten kommen aus Kleinmachnow, Wilhelmshorst, Wittstock und Stahnsdorf. Das ergab die Auswertung durch die Jury.

Die Finalaufgabe, die jetzt von den Granseer Schülern zu lösen ist: Baut das Modell eures Traumhauses, das im wahrsten Sinne Träume erfüllt und möglichst wenig Energie benötigt oder sogar mehr Energie produziert als verbraucht. Den Ideen hinsichtlich Material, Form, Optik, Funktionalität und Energieversorgung seien keine Grenzen gesetzt. Fünf Schüler jeder Klasse präsentieren ihre Ideen am 26. April im Potsdamer "Treffpunkt Freizeit".

"Auch im siebten Jahr des Schulwettbewerbs verbinden die Jugendlichen ihre Besorgnis über die weltweite Bedrohung des Klimas mit eigenen Überlegungen zum effizienten Einsatz der Energie", sagte Monika Springstubbe, Fachberaterin Physik im Schulamtsbereich Brandenburg und Mitglied der Jury. "Mit der Aktion der EMB werden Verschwendungen heute beseitigt und nicht erst, wenn es vielleicht zu spät ist."

Noch hat jede Final-Klasse die Chance, am 26. April ganz oben auf dem Siegertreppchen zu stehen. Denn im Finale werden bei der Präsentation der Traumhaus-Modelle noch einmal besonders viele Punkte vergeben.

Preise im Gesamtwert von 7 000 Euro warten auf die Gewinner: 3 000 Euro erhalten die Sieger, 1 500, 1 000 und drei Mal 500 Euro die Platzierten. Die Preisgelder werden jeweils zwischen Klassen- und Schulkasse geteilt. Es ist nicht das erste Mal, dass Granseer Schüler es bei der Mission Energiesparen bis ins Finale schafften. Erst vergangenes Jahres sicherten sich Achtklässler des Granseer Strittmatter Gymnasiums die Teilnahme in Potsdam. Am Ende reichte es für Platz vier, den sich die Granseer zusammen mit Schulen aus Rathenow und Stahnsdorf teilen mussten. Immerhin gab es für die Platzierung noch 500 Euro. Die Idee der Granseer war es, zur Betreibung eines energiesparenden Spaßbades Reibungsenergie in Strom umzuwandeln.

Die EMB hatte im Herbst vergangenen Jahres bereits zum siebten Mal zur Mission Energiesparen aufgerufen. Neben der Klasse 8.1, die jetzt im Finale steht, beteiligten sich auch noch die 8.2 und die 8.3 an dem Wettbewerb, zu dem Schulen in Nordwestbrandenburg traditionell zur Teilnahme aufgerufen werden. Das Granseer Gymnasium ist die einzige Schule in Oberhavel, die es dieses Jahr wieder ins begehrte Finale geschafft hat. In den Vorrunden waren auch noch Schulen aus Oranienburg und Glienicke/Nordbahn mit am Start.

Weitere Informationen unter www.emb-mission-energiesparen.de