Schrotthändler türmen ohne zu zahlen

Lieberose (MOZ) Ein 75-jähriger Renter bereute es Freitagnachmittag bitter, beim Verkauf seines abgemeldeten Renault Clio an "Schrotthändler" während der Abwicklung des Geschäfts kurz in sein Haus gegangen zu sein. Als er zurückkam, waren die Schrottsammler nämlich mitsamt dem bereits aufgeladenen Auto verschwunden. Dumm nur, dass die "Händler" es zuvor versäumt hatten, dem Rentner den vereinbarten Geldbetrag auszuhändigen. Die bisher namentlich unbekannten Täter hatten den Wagen im Einvernehmen des 75 jährigen Geschädigten auf einen Anhänger verladen. Außerdem wurden bereits die Fahrzeugpapiere und der Fahrzeugschlüssel übergeben. Es war vereinbart worden, dass die Personen nach Abschluss ihrer Arbeit in Berlin, im Laufe des Nachmittags, den Pkw abholen und bezahlen. Die Polizei hat umgehend die Fahndung eingeleitet, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.