Ämter ziehen um

artikel-ansicht/dg/0/

Lübben (MOZ) Das Amt für Kinder, Jugend und Familie sowie das Sozialamt des Landkreises Dahme-Spreewald ziehen ab heute bis 16. März innerhalb des Verwaltungsgebäudes in Lübben um. In dieser Zeit sind die Ämter aus technischen Gründen nicht oder nur eingeschränkt erreichbar. Das Landratsamt bittet die Bürger, ihre Anliegen möglichst außerhalb des genannten Zeitraumes vorzubringen. Ab Freitag sind die Ämter in den neuen Räumer wieder geöffnet. Die bisherigen Ansprechpartner, Telefonnummern und E-Mail-Adressen bleiben unverändert.