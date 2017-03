Händler starten Ideenwettbewerb

artikel-ansicht/dg/0/

Ursprünglich hatten die Stadtverordneten mit ihrem Beschluss, für 2017 und 2018 je 30 000 Euro bereitzustellen, ermöglichen wollen, dass ein Citymanagement eingeführt werden kann. "Doch die Händler haben uns deutlich signalisiert, dass dies trotz der finanziellen Unterstützung nicht realisiert werden kann. Das bedauern wir sehr!", sagt Jan König, der im Eberswalder Rathaus das Amt für Wirtschaftsförderung und Tourismus leitet. Deshalb hätten alle Beteiligten jetzt gemeinsam vereinbart, die Zentren Finow und Innenstadt mit kleinen Einzelmaßnahmen zu beleben. Für Eberswalde sind demnach 20 000 Euro und für Finow 10 000 Euro pro Jahr bestimmt.

Nach Auskunft von Dietmar Ortel, der im Stadtteilverein Finow der Arbeitsgemeinschaft Wirtschaft und Stadtteilentwicklung vorsteht, habe die Stadtverwaltung im Ergebnis intensiver Verhandlungen vorgeschlagen, dass für jede geförderte Maßnahme ein Eigenanteil von 35 Prozent nötig sei. "Hier kann die Stadtpolitik noch in den Diskussionen in den Fachausschüssen und im Parlament durch Änderungsanträge Einfluss nehmen, um die Selbstbeteiligung auf 25 oder 30 Prozent abzusenken", regt Dietmar Ortel an, der dies auch als Handlungsauftrag für sich selbst verstehen könnte, da er der CDU-Fraktion angehört. Nur dadurch würden auch die kleineren Händler in die Lage versetzt, Vorhaben in Angriff zu nehmen.

Persönlich hält der Optiker, der Geschäfte an beiden Standorten sowie darüber hinaus in Angermünde und Bad Freienwalde betreibt, das bislang Erreichte für "wertvoll". Die Rathaus-Spitze habe der Situation Rechnung getragen, dass es in der Stadt zwei Einzelhandelszentren gebe: Eberswalde und Finow.

Weniger zufrieden beurteilt Tom Kräft, Vorsitzender des vorwiegend im Eberswalder Zentrum aktiven Altstadtbummel-Vereins, die Situation. "Ein City- oder Geschäftsstraßenmanagement, wie es von uns angedacht war, ist in Eberswalde leider nicht umsetzbar", heißt es in seiner Stellungnahme. Der Mitinhaber des Modehauses Kräft & Kräft moniert, dass in der Debatte immer wieder geäußert worden sei, den Händlern gehe es nur darum, ihre Werbung bezahlt zu bekommen. "Darum geht es nicht, darum ist es nie gegangen", stellt Tom Kräft klar. Jeder Unternehmer sei dafür in erster Linie selbst verantwortlich. "Das Thema Standort aber wird in diesem Zusammenhang immer vernachlässigt", urteilt der Vereinsvorsitzende. Für Industrie und Gewerbe werde viel investiert, um als Standort für solche Betriebe attraktiv zu sein. Der Handel dagegen werde als gegeben hingenommen. "Dem ist in Zeiten des Internets jedoch nicht mehr so", sagt Tom Kräft. Die Notwendigkeit, zum Einkaufen in die Städte zu fahren, entfalle immer mehr. "Wer also möchte, dass mehr potentielle Kunden an einen Standort kommen, muss heute mehr tun als vor zehn Jahren", betont der Vertreter des Altstadtbummel-Vereins. Ohne potentielle Kunden nutze das beste Geschäftsmodell nichts. Das dafür notwendige Standortmarketing könnten in keiner Stadt in Deutschland die Händler allein tragen, genauso wenig wie Gewerbe oder Industrie. Andere Städte im Umland, so Prenzlau, Templin oder Bernau, würden dies mit einem City- oder Geschäftsstraßenmarketing bereits umsetzen. "In Eberswalde fehlt hier leider in Politik und Verwaltung der Wille", lautet das nüchterne Fazit von Tom Kräft.

Für Finow hat der Stadtteilverein bereits Vorschläge unterbreitet, wofür die jährlich 10 000 Euro verwendet werden könnten: vor allem für eine Dachmarke, die fürs Einkaufen vor Ort wirbt, und für gemeinsame Veranstaltungen.