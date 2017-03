Mühlengraben-Teich mit brauner Brühe

artikel-ansicht/dg/0/

Wulkow b. Booßen (MOZ) Einen kleinen angestauten Teich in der Nähe seines Dorfes hat Wulkows Ortsvorsteher Wolfgang Gerlach viele Jahre als Naturparadies erlebt. Im Wasser tummelten sich Fische und Frösche, im Schilfröhricht brüteten viele Wasservögel. Auch ein Biber hatte am See sein Revier. Diese Idylle scheint jetzt zerstört zu sein.

Alarmiert durch einen Wulkower, stellte Wolfgang Gerlach Anfang März an dem zum Mühlengraben gehörenden Gewässer eine völlig veränderte Situation fest: Auf dem Wasser schwimmen große Brocken dunkler Schwebstoffe. Über dem See und seinen Uferbereichen hängt ein merkwürdiger, chemischer Geruch.

Entsetzt über den Zustand des einst klaren, sauberen Sees informierte Gerlach noch am selben Tag die Amtsverwaltung Lebus. Gerlach: "Ich war besonders verärgert, weil der Teich zum Naturschutzgebiet Booßener Teichgebiet gehört. Das enthält Biotope, die auch für die Tourismusentwicklung unserer Region von Bedeutung sind. Jetzt treffen Gäste bei Wanderungen von Wulkow in Richtung Wüste Kunersdorf auf diesen sterbenden Teich mit einer undefinierbaren braunen Brühe."

Im Amt reagierten die Mitarbeiter umgehend. Schon am nächsten Tag besichtigte Andreas Knopp vom Bauamt den Teich und entnahm Wasserproben. Laut Amtsleiter Mike Bartsch ist inzwischen die Untere Wasserbehörde des Landkreises eingeschaltet. Die lässt nach Aussage des Leiters des Fachdienstes Untere Wasserbehörde, Siegfried Richter, nochmals eigene Mitarbeiter den Zustand des Teiches überprüfen.Mittels Wasserprobenanalysen sollen sie versuchen, die Ursachen für den offenkundig schlechten Zustand des Teiches zu ermitteln.

Noch lasse sich aber nicht genau sagen, wann die Untersuchungsergebnisses vorliegen werden, so Richter. Auf jeden Fall, so kündigt er an, soll die vom Amt Lebus an die Untere Wasserbehörde gerichtete Anfrage so schnell wie möglich bearbeitet werden.

Für Wolfgang Gerlach ein Schritt in die richtige Richtung. Er hofft, dass die Ursache für die schlimme Situation im Naturschutzgebiet entdeckt und den im und auf dem Teich lebenden Tieren möglichst schnell geholfen werden kann.