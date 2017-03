40 Mädchen und Jungen spielen erneut Luther-Musical

artikel-ansicht/dg/0/

Um diesen Mann, der vor 500 Jahren die Reformation anzettelte, drehte sich am Sonntag alles in der Neutrebbiner Kirche. Aber nicht, wie sonst in einem üblichen Gottesdienst mit einer Predigt, sondern als 90-minütiges Musical.

"Erzähl uns von dir, erzähl uns von dir." Von diesem Aufruf des ersten Chorliedes ließ sich einer der Martin-Luther-Darsteller auf der Bühne nicht lange bitten. "Na gut, ich erzähle euch meine Geschichte", tönte er vor seiner Frau Katharina von Bora und seinen Töchtern, die mit ihm an einem runden Tisch Platz genommen hatten.

Zurückblickte Luther während der Vorstellung unter anderem auf seine Zeit in Wittenberg, das Zusammentreffen mit Ablassprediger Johann Tetzel und sein Versteck auf der Wartburg, wo er als Junker Jörg die Bibel übersetzte. Stationen, die das Leben des Reformators prägten, wie die Mädchen und Jungen in ihrer Vorbereitungswoche auf das Musical im vergangenen Jahr festgestellt hatten.

Nach der ersten Aufführung in der Nikolaikirche in Bad Freienwalde sowie einer zweiten Vorstellung in der Seelower Kirche war es nun bereits die dritte Vorstellung der jungen Mitglieder des Christlichen Vereins Junger Menschen (CVJM). Und das Interesse an ihrer Interpretation zum Leben Martin Luthers war ungebrochen. Im Neutrebbiner Gotteshaus blieb kaum ein Platz frei.

Darüber freute sich auch Robert Parr, Jugendpfarrer und Leiter des CVJM-Hauses in Seelow. "Ich freue mich, dass Sie alle gekommen sind", begrüßte er das Publikum. Im letzten Jahr hatten die Kinder das Stück innerhalb einer Woche einstudiert, erinnerte Robert Parr an die Proben. Bildlich hatte der CVJM diese Woche in einem Video festgehalten, welches die Zuschauer am Sonntag vor der Live-Inszenierung zusätzlich zu sehen bekamen.

Neu bei dem aktuellen Musical-Projekt war die musikalische Begleitung durch eine Live-Band, sagte der Jugendpfarrer. Mit dieser kräftig bebenden Unterstützung brachten die Mädchen und Jungen als Chor sowie als Solisten 13 Lieder auf die Bühne. Zum anderen drehte sich das Musical zum ersten Mal nicht um eine biblische Figur. "Wir haben uns dieses Jahr Martin Luther ausgesucht", sagte Parr und verwies auf das 500-jährige Reforma- tionsjubiläum.

Um das Projekt überhaupt realisieren zu können, hatten sich 20 Betreuer um die rund 40 jungen Darsteller im Alter zwischen sieben und 14 Jahren gekümmert, lobte der Jugendpfarrer den Einsatz aller Beteiligten. Ein Einsatz, der sich gelohnt habe.