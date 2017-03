Partner seit 20 Jahren

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Seit 1997 besteht die Partnerschaft der Ulrich-von-Hutten-Oberschule mit dem Lycée Djignabo in Ziguinchor im Süden Senegals. Nachdem der 2015 geplante Besuch der Senegalesen in Frankfurt ausfiel, sind am Sonntag zwölf Schüler und zwei Lehrer angereist. In den kommenden drei Wochen erwartet sie ein umfangreiches Programm.

Frostig waren am Montagmorgen nur die Temperaturen. Schüler und Lehrer der Ulrich-von-Hutten-Oberschule bereiteten ihren Gästen aus dem Senegal einen umso wärmeren Empfang. "Die Partnerschaft zwischen unseren Schulen ist etwas ganz Besonderes. Wir sind stolz darauf und freuen uns, dass ihr hier seid", begrüßte Schulleiterin Kerstin Reinhardt die Gruppe, zu der zwölf Jugendliche und zwei Lehrer gehören. Dass die Gästegruppe größer ist als bei vergangenen Besuchen, hat einen ernsten Hintergrund. "2015 fiel der Besuch der Senegalesen wegen der Ebola-Krise aus", erinnert Kerstin Reinhardt.

Am Sonntag waren sie auf dem Flughafen in Tegel gelandet und wurden dort von ihren deutschen Projektpartnern abgeholt. "Wir haben Begrüßungsplakate hochgehalten und uns sehr gefreut, als sie endlich da waren", sagt Marie Slotta (15). Sie legt den Arm um Maty Sy (17), die für die kommenden drei Wochen ihre Gastschwester ist, und fügt hinzu: "Ich finde es interessant, eine andere Kultur kennenzulernen."

Schon die erste Nacht verbrachten Deutsche und Senegalesen gemeinsam in einer Wohnung im Stadtzentrum, die von der Wohnungswirtschaft (Wowi)kurzfristig für das Projekt zur Verfügung gestellt wurde. Die Wochenenden werden die Austauschschüler in den Gastfamilien verbringen. Die Verständigung sei kein Problem, sagt Madeleine Farberau (15): "Wir reden deutsch, englisch, französisch und manchmal auch mit Händen und Füßen." Liarra Mané (17) ist beeindruckt von ihren ersten Stunden in einer fremden Welt. "Hier ist alles anders. Die Landschaften, die Häuser, die Menschen. Mir gefällt es", sagt die junge Frau.

Die Partnerschaft zwischen der Hutten-Oberschule und dem Lycée Djignabo in Ziguinchor besteht bereits seit 20 Jahren. Damals waren der Deutschlehrer Mamadou Diebaté, zwei seiner Kollegen und vier Schüler erstmals zu Gast an der Oder. Aufgrund politischer Unruhen im Senegal konnte der Gegenbesuch der Deutschen erst drei Jahre später erfolgen. Seitdem besteht zwischen den beiden Schulen eine lebendige Verbindung, an der von deutscher Seite vor allem Mathematik- und Physiklehrerin Antje Steglich enormen Anteil hat. "Sie hat ihr Herz im Senegal gelassen und schafft es immer wieder, Unmögliches zu erreichen", bringt es Schulleiterin Kerstin Reinhardt auf den Punkt. Dazu gehöre auch die Akquise von Sponsoren. Einen Großteil der Kosten trägt das Entwicklungspolitische Schulaustauschprogramm Ensa. Zu den Unterstützern gehören außerdem die Wowi, die Sparkasse und rund 30 Geschäfte und Einrichtungen aus Frankfurt.

Das Thema des Austauschs heißt in diesem Jahr "Gesund sein und bleiben - wie geht das?". Unter diesem Motto sind unter anderem eine Führung durch das Markendorfer Klinikum, ein Erste-Hilfe-Lehrgang, ein Tag bei der Polizei, Besuche in der Feuerwehrschule in Eisenhüttenstadt, in zwei Kindergärten und in einem Dekra-Fahrsimulator geplant.