Debatte um neue Wohngebiete

Strausberg (MOZ) Vergleichsweise starken Gegenwind haben Bebauungspläne für neue Wohngebiete in Johanneshof und an der Fließstraße in der Stadtverordnetensitzung bekommen. Für Johanneshof gab es 22 Ja-, fünf Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen, für den anderen 19 Ja, viermal Nein und sieben Enthaltungen.

Dass ein Grüner sich gegen neue Wohngebiete stellt, ist nicht unbedingt verwunderlich. In der Regel passiert das, weil Natur weichen muss. Strausbergs Grüner Stadtverordneter Matthias Michel wartete hingegen mit einem familiären Argument auf: Sein neunjähriger Sohn besuche die Hegermühlen-Grundschule, berichtete er. 28 Schüler pro Klasse seien dort keine Seltenheit, die Schule ebenso wie die am Wäldchen räumlich "am Limit". Vor einem ersten Spatenstich dort dürfe die Stadt keine neuen Baugebiete ausweisen, werde es von ihm kein Ja geben, argumentierte er.

Doch auch die grüne Karte wurde noch gezogen. Von Nabu-Ortschef Andreas Fuchs (CDU). In Johanneshof werde ein Gebiet auf die Wiese gesetzt, statt innerstädtische Verdichtungspotenziale zu nutzen, werde Wald und landwirtschaftliche Fläche verbraucht, gebe es weder eine leistungsfähige Straße noch öffentlichen Nahverkehr.

Alt-Bürgermeister Jürgen Schmitz hingegen begrüßte, dass "solvente Leute" so in die Stadt gebracht werden könnten. Es habe schon mal Planungen für ein weit größeres Areal gegeben, erinnerte er sich. Die seien damals an einer Straßenfrage gescheitert. Jetzt sei aber eine andere Situation. Die von Michel genannten Probleme seien indes nicht ganz von der Hand zu weisen. Er regte deshalb einen Baufristenplan für Schule und Kita an.

Sibylle Bock signalisierte seitens der SPD Zustimmung. Die Bedenken könne sie nicht nachvollziehen. Man wolle Entwicklung und junge Leute in die Stadt holen. Alles sei zu schaffen. "Wir müssen es nur wollen", erklärte sie.

Bürgermeisterin Elke Stadeler befand, die Stadt habe beim Thema Schule und Kita "Geschwindigkeit aufgenommen". Strausberg könne zwar nicht die Probleme der ganzen Region lösen, gerade am Wäldchen würden aber neue Potenziale geschaffen. Für die nächste Ausschussrunde kündigte sie aktuelle Planungen für den dortigen Campus an, 2018 den Baustart. Da Raummodule eingesetzt würden, könne man auch zügig fertig werden, sagte sie.

An den Entwürfen für die Fließstraße monierte Fuchs, dass dort kein hochwertiges Wohnen geboten werde, kaum Freiräume blieben. Alles passiere "ausschließlich für den Gewinn des Vorhabenträgers", so seine Position. Nicht einmal das ehemalige Fließ werde verschont, monierte er. Es könnte bei Starkregen sehr wohl wieder nass werden, reagierte er auf Schmitz' Einwand, dass das Fließ ja seit Jahren trocken sei. Schmitz hatte dafür plädiert, die Fläche endlich zu "verwerten", weil es sich hier um innerstädtische Verdichtung handele.

Die Bürgermeisterin verwies auf die Nähe zu Schule, Kita und Straßenbahn sowie einen vorgesehenen Radweg, der über die Walkmühlenstraße weiter direkt ins Zentrum führe. Kurzum: Das Areal befinde sich in guter Lage und es sei Interesse da. Das sollte man nutzen.