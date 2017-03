Erkner II gewinnt sicher gegen Union Booßen

artikel-ansicht/dg/0/

Erkner (MOZ) Ohne große Mühe sicherte sich der FV Erkner II einen 5:0 (1:0)-Heimsieg gegen den SV Union Booßen. Die Gastgeber waren von Beginn an spielbestimmend und hatte die ersten Gelegenheiten durch Ben Kulla und Kay Siedler. Beide waren dann auch an der Führung beteiligt, Siedler legte quer, Kulla netzte ein. Die folgenden Angriffe verpufften, da die Booßener dicht standen und wenig zuließen.

Nach der Pause ging den Gästen, die mit einigen Ü-35-Spielern antraten, nach und nach die Luft aus. So erhöhten Martin Putzger per Foulstrafstoß und der eingewechselte Benjamin Bock mit links in die Ecke auf 3:0. Christian Prüfer nach einem schnell gespielten Konter und Tom Kulla durch einen erneuten Foulstrafstoß besorgten den Endstand. Einziges Manko beim FVE: die mangelhafte Chancenverwertung vor allem in der zweiten Halbzeit.

"Anfangs hatten wir Mühe, in die Räume zu kommen, da Booßen sehr kompakt stand. Nach dem 1:0 war es einfacher, aber der letzte entscheidende Pass fehlte", sagt FVE-II-Trainer Pierre Walda. "In der zweiten Halbzeit haben wir versucht, den Ball in den Raum zu spielen und mehr Wege zu gehen, das hat funktioniert."

Booßens Trainer Thomas Liersch resümierte: "Die erste Halbzeit war noch in Ordnung, da haben wir die Räume eng gemacht. Im zweiten Durchgang fehlten die Kräfte."