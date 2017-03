Finale furioso

artikel-ansicht/dg/0/

Grünheide (MOZ) Wieder einmal war das Derby in der Handball-Oberliga Ostsee-Spree zwischen dem Grünheider SV und dem MTV Altlandsberg ungemein packend. Am Ende siegten die Gäste in der Löcknitzhalle mit 20:19 (10:11) und revanchierten sich zugleich für die 20:21-Heimniederlage in der Hinrunde.

artikel-ansicht/dg/0/1/1559107/

Wie so oft lagen Euphorie und Frust Minuten nach Spielende in der mit mehr als 400 Zuschauern proppevollen "Löcknitz-Hölle" dicht beieinander. Die Grünheider Spieler brauchten einige Zeit, um sich zu sammeln, die Altlandsberger feierten indes ihren schwer erkämpften Auswärtssieg. "Das ist irgendwo schon verdient", freute sich Trainer Tilo Leibrich, "ich glaube, wir haben in dieser Saison mehr Spiele mit einem Tor verloren als gewonnen." Wie sein Pendant Tobias Matelicz auf Seiten der Gastgeber lobte Leibrich nach einem tor-armen Duell vor allem die eigene Abwehr samt Torhüter.

Vorausgegangen waren 60 Minuten, in denen sich beide Mannschaften auf dem Spielfeld keinen Zentimeter schenkten. "Wir brennen auf das Derby", hatte Grünheides Rückraumspieler Marcus Schwiderski betont. Es war das dritte Aufeinandertreffen der Saison: Das Hinspiel im Oktober hatte der GSV in der Altlandsberger Erlengrundhalle gewonnen, im Landespokal-Finale im Dezember der MTV die Oberhand behalten.

Philipp Hudewenz erzielte den ersten Treffer der Partie, und bis zum 6:4 durch Mateusz Krzyzanowski (10.) legten die Hausherren ständig vor. Treibender Motor im Grünheider Spiel war vor allem Konstantin Büttner, am Ende mit acht Treffern auch erfolgreichster Schütze. Doch abschütteln konnten die Gastgeber die ebenfalls unter Dampf stehenden Altlandsberger zu keinem Zeitpunkt. Zu oft blieben sie an der Gäste-Abwehr und später an Torwart Christian Szameit hängen. Und vor allem durch den klug Regie führenden Dominik Witkowski glichen die Gäste immer wieder aus. Nach mehreren umjubelten Paraden von Schlussmann Thilo Leuschner und einem von verwandelten Siebenmeter Franz Breu retteten die Grünheider immerhin ein 11:10 in die Pause.

Die zweite Hälfte wurde dann zum erwartet packenden Krimi. Mal fühlten sich die Gastgeber, mal die Gäste von den insgesamt souverän auftretenden Schiedsrichtern Maik Lehmann und Martin Prokof benachteiligt. Mal setzte sich der Altlandsberger Fabian Plaul durch, mal traf Breu für den GSV - über die Stationen 15:15 (50.) und 18:18 (53.) steuerte das Spiel auf ein furioses Finale zu.

In der 56. Minute gelang den Altlandsbergern beim 20:18 per Abstauber erstmals eine Zwei-Tore-Führung. Es sollte gleichzeitig der letzte MTV-Treffer gewesen sein. Gut eine Minute danach standen beide Teams mit nur fünf Feldspielern auf der Platte. Kurz nach seinem Anschluss per Siebenmeter hatte Büttner eine Zeitstrafe kassiert, Plaul folgte ihm mit der dritten Hinausstellung 40 Sekunden später. Trotz Auszeiten und mehrerer Chancen fielen in den letzten Sekunden dieses Handball-Dramas aber keine weiteren Tore. Und als Toni Schäl quasi mit Spielende im Grünheider Sechsmeterraum nach einem Zusammenprall mit Torhüter Patrick Petersen liegen blieb, kochten die Gemüter kurzzeitig über.

Aber die Situation beruhigte sich rasch. "Wir haben zwei Siebenmeter verworfen und zum Schluss hat etwas der Durchsetzungswille gefehlt", analysierte GSV-Trainer Matelicz. Kollege Leibrich war froh, "dass die Grünheider ihr Überzahlspiel in den letzten Sekunden nicht nutzen konnten."

Die Männer von der Löcknitz bleiben Tabellensechster, müssen am Sonnabend die Auswärtsfahrt zum Tabellenzweiten Stralsunder HV antreten. Die Altlandsberger empfangen als Dritter eine Woche später den nach Minuspunkten gleichauf liegenden Ludwigsfelder HC.

Grünheider SV: Leuschner, Petersen - Breu 5/1, Krzyzanowski 1, Bittner 8/2, Hudewenz 1, Klünder, Fink 2, Stachowiak, Schwiderski, Panzer, Griebsch, Heine 2, Scharge

MTV Altlandsberg: Pohl, Szameit - Kappa, Thümmler 2, Berger, Riegler 2, Schäl, Untermann 4, Witkowski 6, Bursche 2, Plaul 3, Leupert 1, Cornelius

Schiedsrichter: Maik Lehmann (HSC Cottbus)/Martin Prokof (Grün-Weiß Finsterwalde) - Zeitstrafen: je 5