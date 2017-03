Wandlitzer bestehen auf Reserveflächen

artikel-ansicht/dg/0/

Wandlitz (MOZ) Der Wandlitzer Investor Wolfgang Fritz will die Bebauung einer 3,4 Hektar großen Fläche mitten in Wandlitz vorantreiben. Weil das Areal erstens sehr groß und zweitens zentral gelegen ist, bekommt das Vorhaben eine besondere Brisanz.

Freifläche im Herzen von Wandlitz: Der Wandlitzer Investor Wolfgang Fritz kann mittlerweile über die 3,4 Hektar große Fläche verfügen und strebt eine Wohnbebauung an. Allerdings stößt er damit beim Wandlitzer Ortsbeirat auf wenig Gegenliebe. © MOZ/Sergej Scheibe

Die Vorstellung klingt möglicherweise verlockend: Im Herzen von Wandlitz könnte zwischen der Prenzlauer Chaussee und Langer Grund eine Eigenheimsiedlung entstehen, die ausnahmsweise einmal nicht eng an eng mit Einfamilienhäusern bebaut wird. Ab 800 Quadratmeter große Grundstücke, dazu Freiräume, Grün und eine wie auch immer geartete öffentliche Einrichtung stehen in Rede - die Bebauung soll der zentralen Lage gerecht werden. "Die enge Bebauung vom Töppersberg muss nicht wiederholt werden", versicherte Investor Fritz jüngst vor dem Wandlitzer Ortsbeirat.

Doch gewichtige Belange stehen dem Ansinnen möglicherweise entgegen. Zumindest bekam Fritz mehr als nur eine Handvoll Bedenken zu hören. Beispielsweise durch Dirk Reinhardt (F.Bg.W.), der an die gerade erst beendete Leitbild-Diskussion erinnerte. "Die Entwicklung in der Gemeinde ist schon sehr schnell, dabei wollten wir in Baubelangen doch langsam und ruhig wachsen. Dieses Baugebiet würde die Einwohnerzahl in Wandlitz erneut anwachsen lassen, ich bin dagegen."

Ein zweiter Punkt wurde auch von weiteren Mitgliedern des Ortsbeirates aufgegriffen: es geht um die Verkehrsanbindung. Ein Zugang in Richtung des Rossmann-Marktes scheidet aufgrund eines zweiten Bauprojektes aus. Hinter Rossmann werden Mehrfamilienhäuser entstehen, sodass die verkehrliche Erschließung in Richtung Prenzlauer Chaussee tatsächlich komplett unmöglich wird. Eine zweite Möglichkeit, nämlich eine Planstraße durch die Kastanienallee, erscheint selbst der Planerin an der Seite von Wolfgang Fritz schwierig. "Eine Planstraße durch die Kastanienallee ist vermutlich nicht möglich, insofern bleibt nur die Möglichkeit der Erschließung durch den Langen Grund", schlussfolgerte Planerin Oda Formazin.

Diese Variante aber stößt offenbar auf größte Widerstände. "Die Ausfahrt über den Langen Grund scheidet aus, weil diese geschützte Allee uns sehr viel wert ist. Und auch die untere Naturschutzbehörde sieht das so, da kann man nicht einfach sagen, zack, wir fahren durch die Bäume durch", reagierte Ortsbeirat Jörg Striegler (B90/Grüne). Ganz ähnlich betrachtet Oliver Borchert, Vorsitzender im Wandlitzer Bauausschuss, die Angelegenheit. Er erinnerte als Gast der Sitzung an vorhergehende Besprechungen in 2015 und 2016, als dieses Areal als "Vorhaltefläche" der Gemeinde festgelegt wurde. "Das ist eine Vorhaltefläche, obwohl sie im Flächennutzungsplan als B-Plan-Fläche dargestellt wird. Aber die Gemeinde muss ja nicht alle Flächen akut bebauen", schlussfolgerte Borchert.

Investor Fritz will indes weiter für die Bebauung werben. Möglicherweise schon heute Abend, denn auf der Tagesordnung des Bauausschusses (Beginn 19 Uhr im Saal des Wandlitzer Rathauses) steht das Thema erneut zur Debatte. Im Ortsbeirat berichtete Fritz vom Siedlungsdruck und den Nöten aller Immobilienmakler, überhaupt noch private Bauflächen in Wandlitz anbieten zu können. "Vor zwei Jahren haben wir uns erstmals mit der Verwaltung über das Vorhaben ausgetauscht. Inzwischen sind die Eigentumsverhältnisse geregelt, ich kann jetzt handeln", so Fritz. Und weiter: "Ich kann aus meiner beruflichen Erfahrung sagen, die Leute wollen nach Wandlitz ziehen. Dazu gibt es eine dramatische Preisentwicklung, denn es sind kaum noch Bauflächen zu bekommen."

Vorstellbar wäre für Fritz neben der erwünschten Eigenheimbebauung möglicherweise auch einer Wohnbebauung, eine Kindertagesstätte oder ein Jugend- und Kulturzentrum. Für den Wandlitzer Ortsvorsteher Ingo Musewald steht allerdings der Umgang mit den Bebauungsplänen vorerst fest: "Ich sehe die Erforderlichkeit im Augenblick nicht als gegeben an. Wir alle wissen, das wird einmal ein Baugebiet. Aber bis dahin werden noch Jahre vergehen."

Ortsvorsteher Ingo Musewald und Ausschussvorsitzender Oliver Borchert stehen heute von 16 bis 18 Uhr im Rathaus für Baufragen zur Verfügung.