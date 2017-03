Ohne Punktverlust zum Titel

artikel-ansicht/dg/0/

Jubelnd streckte Alexander Ginc seine Siegerfaust in die Höhe, als er seinen Finalgegner Nick Scherer (Eschbach) nach kurzer Kampfzeit geschultert hatte. Ginc (55 kg) kommt vom SAV Torgelow und trainiert mit seinem Bruder Andrej (60 kg) seit 2011 am Leistungszentrum Frankfurt. Auch der fackelte einen Finalkampf später nicht lange, schulterte Erik Tangel (Wolfhagen) und sicherte sich damit ebenso unter dem Jubel der Freunde, Trainingskameraden und Familienangehörigen den Titel als Deutscher Meister. Beide Juniorenringer zeigten schon in den Vorrunden souveräne Siege.

Ihren ersten gemeinsamen Titelgewinn bei Deutschen Meisterschaften hatten sie 2012 in der B-Jugend gefeiert, waren auch international angekommen: Alexander wurde 2015 EM-Fünfter bei den Kadetten, Andrej holte dort Silber und kurz darauf WM-Bronze. Mit dem neuerlichen DM-Gewinn nehmen beide wieder Anlauf zum Sprung auf die internationale Bühne.

Mächtig Anlauf nahm in Frankfurt auch Lokalmatador Paul Fischer (66 kg/RSV Hansa 90), der mit großem Kämpferherz und überraschend ins Finale vorstieß. Dort wartete mit Artur Tatarinov (Traunstein) ein international erfahrener Ringer, der Fischer kurzrundig bezwang. Dennoch gab es reichlich Applaus für den Vize-Meister vom RSV.

Die Meisterschaft wurde mit dem letzten Kampf gekrönt, als Karan Mosebach (74 kg/RSV Hansa 90) im Finale Andrej Kurockin (Kleinostheim) in der ersten Runde mit technischer Überlegenheit auspunktete. Mosebach gab wie die Ginc-Brüder im gesamten Turnierverlauf keinen Kampfpunkt ab.

Junioren- und Männertrainer Maik Bitterling sowie Heinz Thiel, in Frankfurt verantwortlicher Stützpunktleiter, jubelten, denn neben den vier Finalisten griffen fünf Ringer aus ihren Trainingsgruppen in die Kämpfe um Bronze ein. Während Felix Kästner (84 kg/KSV Pausa) jubelte, als er den Kampf um Bronze mit zwei sehenswerten Würfen nach wenigen Sekunden Kampfzeit gewann, war Franz Richter (96 kg/AVG Markneukirchen) mit Bronze unzufrieden. Das "Finale" fand für ihn gleich im ersten Kampf statt, in dem der zwei-Meter-Hüne gegen den späteren Sieger Jan Zirn (Baienfurt) mit 1:4 Punkten unterlag. Über die Hoffnungsrunde kämpfte er sich ins kleine Finale, wo er mit 9:0 Punkten gewann.

Die Sportschüler Maximilian Simon (60 kg/SV Weißwasser), Yannick Bitterling (66 kg/SV Berlin) und Philip Riese (55 kg/RSV Hansa) scheiterten im Kampf um Bronze, allerdings gehören sie noch den A-Jugendlichen an.

102 Griechisch-Römisch-Ringer aus Deutschlands ermittelten in Frankfurt die Deutschen Junioren-Meister. "In der Sporthalle des Oberstufenzentrums wurden gute und spannende Kämpfe geboten, es war eine Werbung für unseren Sport", so der Präsident des gastgebenden RSV Hansa 90, Mario Balzer auch mit Blick auf sein Organisationsteam. "Es war eine gelungene Meisterschaft und trotz des Hallenwechsels in schöner Atmosphäre", bedankte sich DRB-Präsident Manfred Werner.

Zufriedenheit auch bei den Frankfurter Trainern. "Ich hatte im Vorfeld mit vier Finalisten geliebäugelt, mit Licht und Schatten wurden es vier, damit können wir sehr gut leben", so Maik Bitterling. "Wir hatten auch Franz Richter auf der Rechnung für eine Goldmedaille, aber es spielen viele Komponenten mit, auch bevorstehende Abi-Prüfungen. Franz hat noch ein Juniorenjahr vor sich und wird zeigen, dass er ganz vorn mitmischen kann."