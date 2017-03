artikel-ansicht/dg/0/

Karstädt (dpa) Zum zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen ist in Brandenburg ein Straftäter mit dem Auto auf Polizisten zugefahren. Mit einem Sprung zur Seite und mit Schüssen auf die Autoreifen konnte sich ein Beamter am Montag vor einem 36 Jahre alten verurteilten Straftäter retten. Der gesuchte Mann aus Mecklenburg-Vorpommern war in Karstädt auf einer Tankstelle auf den Beamten zugefahren, als er vorläufig festgenommen werden sollte. Der Polizist feuerte im Sprung drei Schüsse auf die Reifen. Der 36-Jährige blieb unverletzt und steuerte seinen Wagen noch etwa einen Kilometer weiter. Dann flüchtete er zu Fuß, bis die Polizei ihn überwältigen konnte. Nach dem 36-Jährigen wurde bereits seit Monaten gefahndet. Auf ihn warte noch eine Reststrafe von elf Monaten wegen schweren Diebstahls.