artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Großer Stromausfall in Berlin: Seit etwa drei Uhr nachts sind rund 35 000 Haushalte und etwa 1500 Gewerbe ohne Strom. Wie eine Sprecherin des Netzbetreibers Vattenfall am Dienstagmorgen mitteilte, seien die Berliner Ortsteile Buckow, Lichtenrade, Mariendorf und Marienfelde betroffen. Grund für die Störung sei ein Kabelschaden zwischen zwei Umspannwerken. Vattenfall arbeitet an der Behebung des Schadens.