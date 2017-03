Kompliment für die Oderlandregion

artikel-ansicht/dg/0/

Katrin Suhr, Vorsitzende des Amtsausschusses Neuhardenberg, konnte neben einigen Unternehmern auch die Landtagsabgeordneten Kristy Augustin (CDU) und Simona Koß (SPD) begrüßen. Auch Innenstaatssekretärin Katrin Lange war der Einladung gefolgt. Sie hatte noch nicht die geänderte Kommunalverfassung in der Tasche, mit der die Aufgaben und Strukturen der um Seelow zu bildenden Amtsgemeinde festgelegt werden. "Uns ist es wichtig, die Hinweise der Akteure vor Ort zu hören. Am 3. April gibt es dazu noch einmal eine Beratung mit den Hauptverwaltungsbeamten, in der die neuen Modelle vorgestellt werden", so Katrin Lange, die selbst viele Jahre als Amtsdirektorin in Meyenburg (Prignitz) gearbeitet hat.

Den Gemeinden rund um Seelow, die sich zur Oderlandregion zusammengetan haben, um eine Amtsgemeinde zu bilden, machte sie ein großes Kompliment. Hier sei erkannt worden, dass Verwaltung nicht bleiben könne, wie sie ist. Es helfe nicht, Emotionen und Ängste zu schüren. Man müsse aber für Herausforderungen, wie den Fachkräftemangel in Verwaltungen, den demografischen Wandel und neue Aufgaben gerüstet sein. Das werde in der Oderlandregion vorbildlich vorbereitet. Letztlich gehe es um zukunftssichere Verwaltung.

Wie man Verwaltungen zusammen legen kann, das beschrieb Jens Hermann Kleine, Amtsdirektor des vor drei Jahren aus zwei Ämtern gebildeten Amtes Unterspreewald. Die neue Struktur habe jetzt 9000 Einwohner in zehn Gemeinden. Das Amt hat seinen Hauptsitz im Städtchen Golßen und einen Nebensitz in Schönwalde. In beiden Alt-Ämtern war die Einwohnerzahl deutlich unter die 5000er Marke gesunken. Ausgangspunkt der Überlegungen 2012 war, dass man sein Schicksal selbst in die Hand nehmen wollte. In kleinen Gruppen von Fachleuten wurde beschlossen, wie die Verwaltungen zusammenzulegen sind. "Bei Strukturfragen sollte man die Bürger nicht beteiligen", erklärte Kleine zum Erstaunen der Zuhörer. Binnen weniger Monate wurden die sehr knapp gehaltenen Verträge verabschiedet. In Anlehnung an die Josephs-Geschichte im Alten Testament machte Kleine deutlich: "Und zanket nicht auf dem Wege!". Strittige Frage sollen emotionslos verhandelt werden. Das Personal bekam die Zusicherung, dass binnen von drei Jahren niemand fusionsbedingt gekündigt und versetzt werde. Vom Innenministerium gab es eine Unterstützung von 500 000 Euro, die in EDV-Technik investiert wurde. In den vier Jahren seither wurden etwa 90 000 Euro eingespart. "Aber die Verwaltung wurde auch nicht teurer", so Kleine. Selbstbewusst brachte er zum Ausdruck, welch gute wirtschaftliche Entwicklung sein Amt genommen hat.

Im anschließenden Forum mit den Verwaltungsleitern Lothar Ebert, Grit Brinkmann und Jörg Schröder wurde deutlich, dass die Oderlandregion nicht auf die Bürgerbeteiligung verzichten werde. Es werde jede Gelegenheit genutzt, die Bürger mitzunehmen. Die Wirtschaftsförderung, regte Jörg Schröder an, sollte künftig gemeinsam organisiert werden.