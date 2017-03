Botschafter knetet Moor

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Prominenten Besuch hatte am Montag die Fachklinik und Moorbad Bad Freienwalde. Der estnische Botschafter Mart Laanemäe traf sich dort mit dem Landtagsabgeordneten Marco Büchel (Linke) und dessen Fraktionsvorsitzenden Ralf Christoffers.

Bei einem Rundgang durch die Fachklinik lernte Mart Laanemäe die Aufbereitung und die verschiedenen Anwendungsmethoden des Bad Freienwalder Moors kennen und ließ sich gar zum Moorkneten überreden. "Bei uns gibt es zwei Heilbäder an der Küste, die Schlammanwendungen aus dem Meer anbieten", berichtete der Botschafter. Frank Schmidt, Verwaltungsdirektor der Fachklinik, führte die Gäste durch ausgewählte Bereiche des Hauses.

Hintergrund der Gespräche in Bad Freienwalde waren jedoch die Beziehungen des Landes Brandenburg und Estland vor der Übernahme der Präsidentschaft des Europarates durch das baltische Land im Juni. "Wir wollen die politischen und wirtschaftlichen Kontakte vertiefen", sagte Laanemäe. Bisher gebe es lediglich einzelne Verbindungen von Unternehmern und Politikern. Das Land Brandenburg habe Mitte der neunziger Jahre versucht, wirtschaftliche Kontakte im baltischen Raum zu knüpfen, sagte Christoffers. Doch es sei damals zu früh gewesen, weshalb der Versuch nicht von Erfolg gekrönt war. Für Estland sei es wichtig, nicht nur gute Beziehungen zur Bundesrepublik, sondern auch zu den einzelnen Bundesländern zu pflegen, so Laanemäe.

Der Landtagsabgeordnete Marco Büchel ist europapolitischer Sprecher seiner Fraktion. Der Bad Freienwalder hatte den Botschafter in die Fachklink eingeladen. Dieser betonte, er sei schon häufiger in der Region gewesen, aber noch nie vom Barnim hinunter ins Odertal gefahren und daher erstmals in Bad Freienwalde. Die Fahrt von Berlin nach Bad Freienwalde habe ihm gut gefallen.

Von Estland aus gesehen sei Brandenburg das Tor zur Bundesrepublik, begründete der Botschafter den Grund für die vertiefenden Gespräche. Brandenburg und Estland hätten einige Gemeinsamkeiten, ergänzte Christoffers und nannte als Beispiel die Landwirtschaft.

Mit der Übernahme der EU-Präsidentschaft verfolge Estland angesichts der vielen komplizierten Fragen und anstehenden Probleme das Ziel, dass Europa einig und beschlussfähig bleibt, sagte der Botschafter. "Wir wollen die Beschlussfähigkeit verbessern, denn es dauert viel zu lange, bis Entscheidungen gefällt werden", erklärte Laanemäe. Nur so komme man auch schneller zu einem Ergebnis. In diesem Kontext seien gute Beziehungen zwischen den Ländern äußerst wichtig.

Estland habe 2011 den Euro eingeführt. Obwohl auch dort die Preise steigen, zeigten sich die Bürger mit der Einführung der neuen Währung zufrieden. 77 Prozent der Esten seien Europa zugetan. "Wir hatten bisher auch nie eine europafeindliche Regierung", stellte Mart Laanemäe klar.