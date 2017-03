Hickhack um AnliegerbeitrÃ¤ge

artikel-ansicht/dg/0/

Die Straßenbaubeitragssitzung erhitzt seit Jahren die Gemüter vor allem jener Frankfurter, die Grundstückseigentümer sind. Und die sich immer dann, wenn entlang ihrer Grundstücke Straßen neu gebaut oder saniert werden, an den entstehenden Kosten beteiligen müssen. Zuletzt hatte die Sanierung des Lindenplatzes in Rosengarten für Aufsehen gesorgt, weil mehrere Anlieger laut geltender Satzung mehr als 10 000 Euro, einer sogar mehr als 20 000 Euro Anliegerbeitrag hatten zahlen sollen. Die Stadtverordneten hatten sich letztlich nach langwieriger Diskussion auf den Erlass einer Einzelsatzung nur für den Lindenplatz geeinigt, welche zwar die Anlieger um insgesamt 115 000 Euro entlastete, im Gegenzug aber die Allgemeinheit zusätzlich belastete.

Mit einer Neufassung der Straßenbaubeitragssatzung wollten die Stadtverordneten die Grundstückseigentümer auch im restlichen Frankfurt entlasten und von den privaten Anliegern künftig nur noch den gesetzlich zulässigen Mindestanteil kassieren. Und damit bewusst auf mögliche Einnahmen für die Stadt verzichten. So hatten sie es im April 2016 beschlossen. Als die Stadtverwaltung Ende Januar dieses Jahres einen diesen Vorgaben entsprechenden Entwurf im Stadtentwicklungsausschuss vorlegte, waren sich etliche Abgeordnete aber plötzlich nicht mehr sicher, ob sie das alles wirklich so wollten. Sie verschoben eine Stellungnahme, ein möglicher Beschluss wurde von der Tagesordnung der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung (SVV) am 9. Februar gestrichen.

In dieser Woche sollte die SVV nun endlich entscheiden, nach einer erneuten Beratung im Stadtentwicklungsausschuss am 1. März. Bis zwei Wochen vor dieser Beratung - so hatte es der Ausschuss Ende Januar selbst bestimmt - hätten die einzelnen Fraktionen ihre Anfragen und Änderungsanträge zum Entwurf einreichen sollen. Insgesamt elf Änderungsanträge lagen dann auch am 1. März vor - allerdings waren nur zwei davon rechtzeitig in der Stadtverwaltung eingegangen. Die meisten anderen hatten die Verwaltung erst wenige Tage vor der Sitzung, einige erst am Vorabend erreicht. Damit war es der Verwaltung unmöglich, fundiert Stellung zu nehmen zu den Änderungsanträgen.

Dem Stadtentwicklungsausschuss blieb denn auch keine andere Wahl, als die Debatte zur Neufassung der Straßenbaubeitragssatzung nach kurzer Diskussion abzubrechen und eine Bewertung erneut zu verschieben. Damit musste auch eine Entscheidung der SVV erneut verschoben werden. Die Verwaltung wird nun bis zur nächsten Ausschusssitzung am 5. April schriftlich zu allen Änderungsanträgen Stellung nehmen. Die SVV könnte dann am 27. April entscheiden. Bis dahin gilt die aktuelle Fassung der Satzung. Mindestens bis dahin.