Kahlschlag verunsichert Nachbarn

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1559127/

Direkt am Gartenzaun: Da stand bis vor Kurzem noch ein Wald, in dem sich Rehe und Wildschweine tummelten. Doch nun, sagt Anwohnerin Peggy Zimmermann, ist alles weg. Und damit auch wieder ein Stück Rückzugsgebiet für die Tiere.

Direkt am Gartenzaun: Da stand bis vor Kurzem noch ein Wald, in dem sich Rehe und Wildschweine tummelten. Doch nun, sagt Anwohnerin Peggy Zimmermann, ist alles weg. Und damit auch wieder ein Stück Rückzugsgebiet für die Tiere. © MOZ/Gerd Markert

Peggy Zimmermann wohnt seit drei Jahren im schmucken Eigenheim in der Linzer Straße. Aus Berlin ist die Asthmatikerin ins Doppeldorf gezogen, weil ihr hier die Luft besser bekommt. Ganze drei Jahre haben sie und ihr Mann nach einem Grundstück gesucht und nahe am Waldrand in der Linzer Straße gefunden. Doch ein großes Stück Wald ist nun weg. "Im Waldstück war eine Rotte Wildschweine zu Hause, aber auch Rehe hatten hier ihr Rückzugsgebiet. Doch alles ist weg", bedauert die Angestellte. Und befürchtet, wie viele andere Nachbarn auch, dass der Eigentümer aus Strausberg hier Tatsachen schaffen will. Nicht ganz unbegründet, denn im jüngsten Bauausschuss wurde darüber gesprochen, dass es eine Voranfrage gibt, auf dem rund 7500 Quadratmeter großen Areal acht Eigenheime zu errichten.

Auch der Leiter der Oberförsterei Strausberg, Thomas Pietschmann, kennt das Gelände, das ausdrücklich Wald ist, ganz genau. Doch ihm seien, so sagt er mit Verweis auf das Waldgesetz, die Hände gebunden. "Darin ist das sogenannte Kahlschlagverbot festgehalten. Das allerdings gilt nicht für Flächen unter zwei Hektar", sagt er. Fachlich gesehen sei das Agieren des Eigentümers, hier alles Grün zu schreddern, nicht sinnvoll, da die Bäume, die hier standen, noch nicht hiebsreif gewesen seien. Auch eine Wiederaufforstungspflicht gibt es laut Gesetz für dieses Areal nicht. Es reiche aufgrund der Größe der natürliche Stockausschlag der vielen Laubbäume, die hier bis vor Kurzem noch wuchsen. "Wenn allerdings der Eigentümer beginnt, Erdarbeiten auszuführen, dann begeht er damit eine ahndbare Ordnungswidrigkeit, der wir auch nachgehen würden. Denn dieses Stück Gelände ist Wald", sagt Pietschmann.

Doch wie lange noch? Und kann ein Wald zu einem Wohngebiet, sprich Baugelände, umgewandelt werden? Mit dieser Frage werden sich in kommender Zeit die Gemeindevertreter befassen. Denn nach einer ersten Tagung unter anderem zur Bauvoranfrage des Eigentümers - der war für eine Stellungnahme nicht erreichbar - wurde das Thema auf eine der kommenden Sitzungen des Bauausschusses verschoben.

Bauamtsleiterin Carmen Schiene bestätigt: "Es liegt bisher lediglich eine Anfrage des Eigentümers vor, über die gemeinsam mit anderen entsprechenden Anfragen im letzten Bau- und Umweltausschuss informiert worden ist." Sollten die Gemeindevertreter der Meinung sein, dass dieser Wald künftig Bauland sein soll, dann wäre ein Beschluss der Gemeindevertretung zur Einleitung eines Planverfahrens, entweder eines Bebauungsplanes oder eines Satzungsverfahrens, notwendig. "Bei beiden Verfahren sind die Belange von Natur und Landschaft zu berücksichtigen sowie eine Bürger- und Behördenbeteiligung durchzuführen. Im Vorfeld eines solchen Beschlusses bedarf es einer umfangreichen Erörterung im Bau- und Umweltausschuss über die Ziele der Planung. Hierbei ist auch das in Aufstellung befindliche Ortsentwicklungskonzept zu beachten", sagt Carmen Schiene.

Auch Oberförster Pietschmann schließt nicht aus, dass eine Umwidmung von Wald in Bauland möglich wäre. "Auch bei uns gilt der Grundsatz, lieber Siedlungsverdichtung als Siedlungszersplitterung. Aber, das muss man genau abwägen. Das ginge auch alles nur mit der Änderung des Flächennutzungsplanes. Letztlich aber trifft das Bauordnungsamt die Entscheidung."

Bei Anwohnerin Peggy Zimmermann und ihren Nachbarn läuten schon lange die Alarmglocken. Mittlerweile haben sich die Anrainer zusammengeschlossen und einen offenen Protest-Brief geschrieben, in dem sie auf das Gemeinwohl verweisen und darauf, dass die Linzer Straße auch ein Wanderweg direkt ins Landschaftsschutzgebiet Postbruch ist.