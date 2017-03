Ein Nachmittag mit viel Geschichte in Bergsdorf

artikel-ansicht/dg/0/

Bergsdorf (GZ) Die Resonanz am Sonntag ist überwältigend. Mit so vielen Besuchern haben die Organisatoren des Heimatnachmittags in Bergsdorf wahrlich nicht gerechnet. Bereits vor dem Beginn der Veranstaltung sind alle Plätze im Ausstellungsraum des Kurt-Mühlenhaupt-Museums besetzt. Die mehr als 100 Besucher haben an vier festlich geschmückten Tischen Platz genommen, auf denen Teller mit hausgebackenem Kuchen und Gedecke mit dampfendem Kaffee stehen.

Viel Wissenswertes zur Bergsdorfer Heimatgeschichte erfahren: Mehr als 100 Gäste folgten am Sonntag der Einladung des Ortsbeirates zu einem informativen Nachmittag. © MZV

Wie Ortsvorsteher Michael Schulze feststellt, wollen vor allem die älteren Bergsdorfer den angekündigten Exkurs in die Geschichte ihres Ortes nicht verpassen. Und als die Stühle knapp werden, sorgen die Organisatoren für Nachschub. Laut Schulze bildet die Veranstaltung den Abschluss der Zehdenicker Kulturwochen, in die mehrere Ortsteile eingebunden waren.

Dann begrüßt das Ortsoberhaupt die zahlreichen Bürger und Gäste, darunter der stellvertretenden Bürgermeister Dirk Wendland. Schulze dankt den Vertretern der Vereine, die den Nachmittag vorbereitet haben. Sein besonderer Dank gilt vor allem Cornelia Entrich, die sich zur Aufgabe gemacht hat, eine Chronik über die Geschichte des Ortes zu erarbeiten. Aber auch ein Film über das 90-jährige Bestehen der Bergsdorfer Feuerwehr im Jahre 2003 und ein Fotovortrag über den 100. Geburtstag der Wehr gehören am Sonntag zum Programm.

"Es macht mir großen Spaß, zur Geschichte des Ortes zu forschen", berichtet Cornelia Entrich. Dabei hätte sie auch viel Unterstützung von Leuten aus dem Ort erhalten, indem diese Fotos bereitstellten und mithalfen, den Namen des einen oder anderen Menschen auf den historischen Aufnahmen zu ermitteln. Aber auch in Archiven hat Cornelia Entrich gestöbert, alte Zeitungsartikel durchforstet und dutzende Gespräche geführt.

Was die ehrenamtliche Geschichtsforscherin an Fotos, Fakten, Karten, Berichten und kleinen Geschichten zum Ort Bergsdorf gefunden hat, zeigt sie in der folgenden Powerpoint-Präsentation. Da gibt es alte Abbildungen der 1284 errichteten Kirche sowie vom Pfarr- und vom Armenhaus. Aber auch Windmühlen, eine Ziegelei, ein Schulhaus und weitere dominante Häuser finden in Entrichs Vortrag Erwähnung.

Doch das ist längst nicht alles, was die Hobbyhistorikerin bei ihren Recherchen alles herausgefunden hat. So berichtet sie, dass der Ort mal dem Oberjägermeister Jobst zu Hertefeld und später auch der Familie von Bredow gehörte. Früher gehörte das Dorf, dessen Gemarkung 1 265 Hektar beträgt, zum Kreis Templin, aber auch Löwenberg war etliche Jahre Sitz der Verwaltung. Im Herbst soll die Chronik in gedruckter Form fertig sein.

Mit dem Bau der Bahnlinie von Löwenberg nach Templin 1888, bekam Bergsdorf eine Bahnstation. Es gab einen Verein zur Unterstützung von Sterbehilfe, mehrere Chöre, eine Spar- und Darlehens- sowie eine Raiffeisenkasse. 1911 wurde der Ort ans Elektrizitätsnetz angeschlossen und im September 1913 gründete sich die Feuerwehr. Die Bevölkerung bestand aus Bauern, Hüfnern und Kossäten, und immer wieder gab es Brände, denen Häuser, Vieh und Erntegut zum Opfer fielen.

Dass Bergsdorf sich in diesem Jahr seiner Geschichte erinnert, kommt nicht von ungefähr. Immerhin wurde der Ort als Berenwaldesdorp am 29. November 1267 erstmals urkundlich erwähnt. Das heißt, dass das Dorf in diesem Jahr sein 750-jähriges Bestehen feiern darf.

Richtig feiern wollen die Bergsdorfer ihr Ortsjubiläum am 23. September. An dem Tag findet das traditionelle Erntefest in dem Ort mit seinen 434 Einwohnern statt. Es wird einen großen Ernteumzug geben, und ab 14 Uhr startet ein Festprogramm auf dem Hof des Kurt-Mühlenhaupt-Museums.