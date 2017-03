artikel-ansicht/dg/0/

Als sich der Demonstrationszug gegen 12.20 Uhr vor der Stadtsporthalle an der Spandauer Allee aufmacht, haben die Mitarbeiter bereits einen fast dreistündigen Versammlungsmarathon hinter sich. Für Medienvertreter blieben die Türen geschlossen, als Deutschlands Bombardier-Chef Michael Fohrer redete - und nichts Neues sagte. Noch am Wochenende hatten Gewerkschaftsvertreter gehofft, dass Fohrer endlich die Katze aus dem Sack lässt und offiziell bestätigt, was die Spatzen von den Bombardier-Dächern pfeifen: das Aus für die Serienproduktion von Zügen in Hennigsdorf. Nach nunmehr 110 Jahren Zugproduktion würde das den Verlust von 500 Arbeitsplätzen bedeuten. Weitere 300 in Bereichen wie Lagerung, Transport und Qualitätskontrolle sind ebenfalls in höchster Gefahr. "Von den 150 Mitarbeitern beim Komponentenzulieferer PPC spricht gar keiner mehr", kritisiert später Gesamtbetriebsrat Michael Wobst. Unterm Strich sind es also bis zu 950 Arbeitsplätze, die in Hennigsdorf für immer verlorengehen könnten.

"Die Versammlung war enttäuschend. Fohrer hat versucht, das Bombardier-Zukunftspapier als alternativlos darzustellen", kritisiert Wobst nach der Demonstration. Für ihn ist das ein weiteres Zeichen, dass Bombardier längst genaue Zahlen hat, den ungeliebten Gesprächspartnern von Betriebsrat und Gewerkschaft aber so lange wie möglich vorenthalten will. Und Wobst weist auf eine weitere Gefahr hin, die bei den Betroffenen noch gar nicht richtig angekommen scheint. Denn von den Ingenieuren sind nur wenige im Demonstrationszug zu sehen. Zwar hat die Bombardier-Spitze verkündet, dass sich Hennigsdorf zum konzerninternen Kompetenzzentrum in der Entwicklung von Schienenfahrzeugen mausern soll. Doch das bedeute, warnt Wobst, noch längst nicht den Erhalt aller Arbeitsplätze. Auch in diesem Bereich gebe es massive Bestrebungen, einen Teil der Arbeit in Billiglohnländer zu verlagern. Wobst verweist auf Nürnberg. Dort sei vor einigen Jahren versprochen worden, die Bombardier-Entwicklungsabteilung nicht abzuwickeln. "Eineinhalb Jahre wurde sie geschlossen." Wobst weiß also, was Versprechen aus der Chefetage des kanadischen Konzerns wert sind.

Dennoch versucht der Betriebsrats-Chef, seinen Optimismus nicht ganz zu verlieren. Er setzt darauf, Bombardier sozusagen eine Sparvariante des Sparprogramms abzutrotzen. Heißt: den Produktionsstandort zu verkleinern, aber nicht zu schließen. Ist das reiner Zweckoptimismus, den ein Verantwortlicher in dieser Position einfach zeigen muss? Wobst weist das von sich: "Wenn ich diese Chance nicht sehen würde, könnten wir uns das alles hier sparen", sagt er mit einem Blick auf die sich gerade wieder leerende Berliner Straße.

Genau an dieser Stelle bekam gerade auch Bürgermeister Andreas Schulz (SPD) viel Beifall. Als "Katastrophe für Familien, Arbeitsplätze und die Region" bezeichnet er, was sich eine "manchmal ratlos wirkende Unternehmensführung" vorgenommen habe. Dass die konkreten Pläne noch immer geheim halten werden, kritisiert er als "bewusst in Kauf genommene und geschürte Ängste".

Mit Thomas Günther und Angelika Krüger-Leißner (beide SPD) sind auch Landes- und Bundespolitiker vor Ort. Deren derselben Partei angehörende Wirtschaftsminister sind in den Vorwochen eher in die Kritik geraten. Auch an diesem Tag heißt es: Sachsen und Brandenburg zögen nicht an einem Strang, sondern lockten Bombardier mit Fördermitteln auf Kosten des jeweils anderen. Wobst umschreibt das diplomatischer. "Das ist ein politisch brisantes Thema, Bautzen Geld für etwas zu geben, dass in Hennigsdorf vorhanden ist."

Der Protest wird weitergehen: am 30. März in Berlin.