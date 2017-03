Neuer Entwurf für das Parkhotel

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Saarow (MOZ) Der Bauherr des künftigen Parkhotels in Bad Saarow hat vor dem Neustart der Bauarbeiten mit ein paar Schwierigkeiten zu kämpfen. Das hat Geschäftsführer Tomas Zukauskas am Montag eingeräumt. Gleichzeitig berichtete er von einem neuen Konzept für das Haus, das laut aktuellem Planungsstand möglichst Ende 2018 fertiggestellt sein soll.

Säulenoptik wie bei den Kurpark-Kolonnaden gegenüber: die neue "Konzeptstudie" für das Parkhotel in Bad Saarow.

Zukauskas, erst seit vergangenem Jahr für die Parkhotel Bad Saarow GmbH tätig, erhob schwere Vorwürfe gegenüber dem früheren Projektmanagement. "Uns wurde eine Katastrophe hinterlassen", sagte er. Unterlagen über das Bauvorhaben seien nur unvollständig vorhanden. In einem ersten Schritt, um den begonnenen Bademantelgang zur Saarow-Therme zu vervollständigen, müsse die bereits eingebaute Bewehrung wieder entfernt werden. Das habe ein neuer Statiker, der nach einem Todesfall hinzugezogen worden sei, entschieden.

In einem ersten Schritt soll in Kürze der Bademantelgang-Abschnitt unter der Seestraße fertiggestellt werden. Für den weiteren Verlauf zur Therme benötigt der Bauherr eine neue Baugenehmigung, da sie tiefer ins Erdreich verlegt werden soll als ursprünglich geplant. Damit kommt das Unternehmen einem Wunsch der Gemeinde nach.

Und auch für das Hotelgebäude muss Zukauskas noch beim Bauordnungsamt des Landkreises Oder-Spree für eine Genehmigung vorstellig werden; denn vom früheren Entwurf mit seiner "plattenbaumäßigen Fassade" (Zukauskas) hat sich die GmbH verabschiedet. "Es wird eher neoklassizistisch", sagt er. Mit einer Säulen-Optik wolle man sich an den nebenan entstehenden Kurpark-Kolonnaden orientieren. Zukauskas betont, dass es sich derzeit noch um eine "Konzeptstudie" handele, den er heute der Investoren-Familie Agiyan vorstelle. Entstanden ist der Entwurf in dem Architekturbüro, das Zukauskas in Berlin betreibt.

Außer der äußerlichen Umplanung hat das Unternehmen aber auch sein Konzept für das Hotel geändert. "Es soll stärker auf Familien ausgerichtet sein. Da sehen wir in Bad Saarow einen größeren Markt als für Tagungen", sagt Zukauskas. Der Chef der Therme, Axel Walter, begrüßt das. "Das wird uns entgegenkommen", sagt er. Betrieben werden soll das Parkhotel laut Zukauskas von Familie Agiyan.