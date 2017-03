Entenangeln und Autoscooter

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Eine junge Stimme lockt die Besucher des Frühlingsfestes auf dem Inselvorplatz zur Eröffnung am Sonnabendnachmittag zu einem der Fahrgeschäfte. Der neunjährige Hugo Sperlich sitzt im Wagen des Pop-Stars-Scheibenwischers das erste Mal am Mikrofon. Und er macht seine Sache schon richtig professionell - wie sein Vater Marcus und sein Großvater Reinhard ihm bescheinigen. "Durch das Mikrofon sprechen und die Leute zu unterhalten macht mir großen Spaß", sagt der Schüler.

Das Familien-Unternehmen aus Forst betreibt bereits seit mehreren Jahren den großen Twister, der in der Mitte des Platzes steht. "Der Scheibenwischer ist zum ersten Mal mit dabei. Eisenhüttenstadt ist in diesem Jahr auch wieder unser Auftakt in die Saison. Ansonsten sind wir viel in der Region unterwegs - bis nach Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern", berichtet Reinhard Sperlich, der älteste des Drei-Generationen-Unternehmens.

Neben den beiden Fahrgeschäften gibt es auf dem Volksfest auf dem Inselvorplatz noch weitere Stände. So erwarten die Besucher unter anderem zwei Kinderkarussells, Dosenwerfen, ein Schießstand - und natürlich darf auch ein Autoscooter nicht fehlen. Dafür ist der zweieinhalbjährige Timo Bigesse noch zu klein. Der junge Eisenhüttenstädter hat seine Eltern zum Besuch des Rummels überredet und probiert sich beim Entenangeln.

Geöffnet ist das Volksfest auf dem Inselvorplatz noch bis Sonntag täglich ab 14 Uhr. Am Mittwoch ist Familientag mit ermäßigten Preise, ebenso für alle Frauen am Donnerstag ab 19 Uhr zur Ladies Night.