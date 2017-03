Paul van Dyk heiratet seinen Engel

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) "For an Angel" (Für einen Engel) war 1994 Paul van Dyks erster weltweiter Hit. Jetzt hat der in Eisenhüttenstadt geborene Musiker und Techno-DJ seinen Engel Margarita Moreno geheiratet.

"Sie war der Grund für mich, am Leben zu bleiben. Ohne sie hätte ich das alles nicht geschafft", sagt der 45-Jährige. Mit "das alles" meint er die Zeit nach seinem schweren Sturz von der Bühne, als er sich zweimal die Wirbelsäule brach und dazu auch noch ein Schädel-Hirn-Trauma erlitt. Sechs Meter war er im Februar 2016 bei seinem Auftritt im niederländischen Utrecht in die Tiefe gefallen. Als Ursache wurde später eine fehlerhafte Bühnenkonstruktion angesehen.

Jetzt, gut ein Jahr später, ist der Discjockey beruflich und privat wieder obenauf. "Der glücklichste Tag unseres Lebens", schrieb er bei Facebook und postete das Hochzeitsfoto. Die beiden heirateten am Wochenende in der kolumbianischen Hafenstadt Cartagena. Margarita Moreno ist Designerin und stammt aus dem südamerikanischen Land.

Das Paar ist seit vier Jahren zusammen und wohnt in Berlin. Über ihren frischgebackenen Ehemann sagt die Kolumbianerin: "Er ist der süßeste und großherzigste Mensch, den man sich vorstellen kann." Für Paul van Dyk, der mit bürgerlichem Namen Matthias Paul heißt, ist es die zweite Ehe.

Auch beruflich startet der Star-DJ derzeit wieder voll durch - was nach den schweren Verletzungen, die er sich zugezogen hatte, alles andere als wahrscheinlich war. Der Musiker und Vielflieger, der von sich behauptet, dass er eins der größten Lufthansa-Meilenkonten in Deutschland besitzt, tritt Ende März in Portland im US-Bundesstaat Oregon auf. Im April ist er von einem Club im japanischen Osaka gebucht.

Seine Tonträger, von denen er bisher insgesamt fünf Millionen verkaufte, sind nach wie vor Topseller. In britischen Medien wird spekuliert, dass er sich derzeit regelmäßig ins Tonstudio begibt, um an einem neuen Album zu arbeiten. Acht Stücke sollen fertig und für 2018 eine Welttournee geplant sein - Angaben, die von van Dyks Management aber nicht bestätigt werden.

Tatsache ist, dass der spezielle Paul-van-Dyk-Sound in den Clubs dieser Welt nach wie vor gut ankommt. Wie etliche andere Techno-DJs lässt der gebürtige Eisenhüttenstädter, der mit drei Jahren mit seiner Mutter nach Berlin zog, in seinen Songs die Basstrommel zwar kräftig knallen. Immer wieder überrascht er jedoch mit Stopps und gefühlvollen Rhythmuswechseln. Da er in die Stücke meist auch eingängige Melodien einarbeitet, wird sein sanfter Stil von Fans "Trance", von Böse-Meinenden auch "Kuscheltechno" genannt.

Vor allem ist Paul van Dyks Musik eins: zeitlos. Das Londoner Magazin "Mixmag" schrieb: "Er machte ,Trance' 1992, als es cool war, 1995, als es keiner mehr hören wollte, und 1999, als der Stil die Welt eroberte." Als Klassiker seines Genres dürfte Paul van Dyk weiter gefeiert werden.

Die Hochzeit löste bei Facebook wahre Jubelstürme aus. Hunderte gratulierten, und ein weiblicher Fan wünscht sich viele kleine Margaritas und Pauls. "Weil die Welt mehr Menschen wie Euch braucht."