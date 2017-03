Briefe einer ungewöhnlichen Frau

artikel-ansicht/dg/0/

Lehnin (MZV) Applaus gab es am Ende der Lesung. Zuvor war es still im Ufercafe am Klostersee. Das Publikum hörte gespannt zu. Daphna Rosenthal war zu Gast. Die Schauspielerin las aus dem Buch "Briefe aus dem Gefängnis" von Rosa Luxemburg vor. Die Politikerin wäre am vorigen Wochenende 146 Jahre alt geworden, verbrachte einige Jahre ihres Lebens im Gefängnis in Wronke und in Breslau. Von dort aus schrieb sie Briefe an Karl Liebknechts Ehefrau. So heißt es da: "Mein Innerstes Ich gehört mehr den Kohlmeisen als den Genossen." Ergreifende Briefe von einer ungewöhnlichen Frau, die unglaublich tief bewegen, erlebten die Zuhörer. Unter ihnen auch das Ehepaar Elke und Johannes Zagadzki. Elke Zagadski kannte das Buch "Briefe aus dem Gefängnis" schon. Sie bekam es von einer Freundin. "Ich war neugierig auf das Vorlesen", berichtet Zagadzki. Nach der Lesung stellt sie fest, dass Rosa Luxemburg eine sensible Frau war, die Freude, auch an kleinen Dingen, hatte. So erfreute sich Luxemburg beispielsweise am Gesang der Vögel und den blühenden Blumen während des Gefängnisaufenthaltes. Elke Zagadzki könnte sich vorstellen, dass das Buch auch für eine Lebensberatung sinnvoll wäre. Ganz nach dem Motto: Mehr auf Schönes achten. In ihren Zeilen an Karl Liebknechts Frau blickt Rosa zurück. Sie erinnert sich an das gemeinsame Pfingstfest 1916 und beschreibt ihre Zeit im Gefängnis. "Was habe ich alles gestern so erlebt?;"Nachmittags ging ich in den Garten." Auch traurige Momente werden in den Briefen geschildert. So heißt es: "Heute ist wieder Sonntag, der tödlichste Tag für Gefangene und Einsame." Vorleserin Daphna Rosenthal interessiert sich für politische Schriften und so war für sie klar: Das muss ich lesen. Es war bereits ihre 14. Lesung, ob aus politischen Reden oder der Briefsammlung Rosa Luxemburgs. Hierbei stellt Rosenthal fest, die Briefe packen das Publikum. Es herrscht nie Unruhe oder Desinteresse. Die Schauspielerin steigt in die Rolle der Rosa Luxemburg hinein und gestaltet die Lesung. Literaturliebhaber haben am Samstag, 25. März, wieder die Möglichkeit, Daphna Rosenthal im Ufercafe zu erleben. Dann liest die Schauspielerin ab 18 Uhr aus politischen Reden Luxemburgs vor.