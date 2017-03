Poyenstich kommt unter den Hammer

artikel-ansicht/dg/0/

Zehdenick (GZ) Der überwiegend von Anglern genutzte Poyenstich kommt bei der Immobilienauktion der Deutschen Grundstücksauktionen am 23. März in einem Berliner Hotel unter den Hammer. Allerdings nicht der gesamte See, sondern nur eine Teilfläche des ehemaligen Tontagebaus. 31 943 Quadratmeter, bestehend aus fünf zusammenhängenden Flurstücken, werden zu einem Mindestgebot von 9 000 Euro vom Auktionator aufgerufen. In der Angebotsbeschreibung des Auktionshauses wird darauf hingewiesen, dass der Poyenstich verpachtet ist, und zwar an den Landesangelverband Brandenburg. Vor Ort wird dieser durch den Kreisanglerverband Gransee vertreteten. Die zum Verkauf stehende Fläche befindet sich etwa mittig des Sees. Darüber hinaus wird ein Grundstück nahe des Poyenstichs angeboten. Das ehemals landwirtschaftlich genutzte Grundstück ist teilweise mit einer Scheune und diversen Schuppen in Fremdeigentum bebaut. Eines der beiden Flurstücke des insgesamt 4 260 Quadratmeter großen Grundstückes befindet sich teilweise im Innenbereich, teilweise aber auch im Außenbereich, was für die späteren Nutzung von Bedeutung seien dürfte. Ein Teil der Fläche wird im Flächennutzungsplan der Stadt als Wohnbaufläche ausgewiesen. Allerdings gibt es einen Haken: "Die Bebauung des Flurstückes erscheint schwierig, da es über keine eigene Zufahrt oder Erschließung erfolgt", heißt es im Angebot. Das Grundstück dürfte daher eher als landwirtschaftliche nutzbare Fläche für einen Käufer von Interesse sein. Obwohl zentrumsnah gelegen, werden als Mindestgebot lediglich 6 500 Euro aufgerufen.