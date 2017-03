Datenschutz von Liebenwalder Senioren harsch kritisiert

artikel-ansicht/dg/0/

Liebenwalde (OGA) Mit aktuell 111 Mitgliedern gehört die Liebenwalder Ortsgruppe der Volkssolidarität noch immer zu den mitgliederstärksten im Kreis. Sie sind auch unternehmungslustig, wie der Vorstand bei der Rechenschaftslegung für das vergangene Jahr während der Jahreshauptversammlung am Montag feststellen konnte. Abgesehen von den wöchentlichen Veranstaltungen gab es fast jeden Monat einen besonderen Höhepunkt - ob Modenschau, gemeinsamer Ausflug oder das gemütliche Beisammensein bei der schon zur Tradition gewordenen Geburtstagsrunde. Doch die Teilnehmerzahl sinkt stetig, wie Wolfgang Sacher als Vorsitzender beklagte. Ursache sei die Weisung an die Verwaltung, dass die Namen der Geburtstagskinder aus Datenschutzgründen nicht mehr herausgegeben werden dürfen. "Wie sollen wir dann die Leute einladen? Da bleibt nur der öffentliche Aushang oder die Ankündigung in der Zeitung. Doch das ist vielen zu unpersönlich. Sie kommen dann nicht", hat Sacher feststellen müssen. Wie das Problem gelöst werden kann? Da kann auch er nur mit den Schultern zucken.