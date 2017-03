artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Seine große sportliche Liebe ist der Fußball. Wie so häufig war Tim Kretschmann auch am vergangenen Wochenende bei Spielen zu sehen. Am Freitag war er beim 0:0 in der Brandenburgliga seines Oranienburger FC Eintracht in Eberswalde dabei. Einen Tag später sah er das 1:1 im Landesliga-Derby zwischen dem SC Oberhavel Velten und dem FC 98 Hennigsdorf. Zuschauen sei zwar schön, doch würde er natürlich viel lieber selbst auf dem Platz stehen. Aufgrund eines Kreuzbandrisses im linken Knie wird er aber genau das wohl im kommenden Halbjahr nicht tun können.