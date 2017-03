Wolfgang Reimann neuer Vorsitzender

artikel-ansicht/dg/0/

Zur dann folgenden Wahl standen Peter Hanschmann, Lothar Oestreich und Wolfgang Reimann, die alle drei mit den Stimmen aller anwesenden Mitglieder in ihr Amt gewählt wurden. Bei der anschließenden Konstituierung wurden die Posten wie folgt verteilt: Den Vorsitz übernimmt Wolfgang Reimann, für die Kasse ist Lothar Oestreich verantwortlich, als Schriftführer fungiert Peter Hanschmann.

In der Diskussion wurde hervorgehoben, dass die sich bisher gut entwickelnde Zusammenarbeit mit der evangelischen Kirchengemeinde Falkenthal weiter vertieft werden soll. So laden der Förderverein und die Kirchengemeinde gemeinsam am 3. Juni zur Nacht der offenen Kirche ein. Im Rahmen der Reihe "Musikschulen öffnen Kirchen" werden Schüler der Kreismusikschule Zehdenick ein Programm gestalten. In der Planung ist außerdem eine Buchlesung. Weitere kulturelle Veranstaltungen sind geplant und werden vom Förderverein organisiert. Zu den Vorbereitungen wird die Kirchengemeinde eingeladen, um so die Kräfte zu bündeln.

Wie in den Vorjahren wird es auch 2017 wieder ein Turmfest geben. Als Termin wurde der 19. August vorgeschlagen. Was alles geplant ist, konnte aufgrund der laufenden Vorbereitungen noch nicht genannt werden. Fest steht allerdings schon, dass beim Fest das große Sparschwein des Vereins öffentlich geschlachtet werden soll. Außerdem werden die Besucher dazu eingeladen, vorher zu schätzen, wie viel Geld sich im Schweinebauch angesammelt.

Gegründet hat sich der Förderverein, um Spenden für die Sanierung der Kirche und insbesondere des Kirchturms zu sammeln. Denn dessen Zustand lässt zu wünschen übrig, wie die Schieflage der sogenannten Laterne beweist, die sich ganz oben auf dem Turm befindet. Der barocke Aufsatz stammt aus dem Jahr 1702.