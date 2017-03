Diskussion um neue Veltener Spielplätze

artikel-ansicht/dg/0/

Velten (HGA) In den kommenden Jahren sollen mehrere neue Spielplätze in Velten gebaut werden. Der erste wird nach derzeitigem Stand der Planungen auf der Freifläche neben dem Rathaus entstehen. Dafür sind bereits finanzielle Mittel im Haushalt des laufenden Jahres eingeplant.

Laut Befragungen am beliebtesten: Der Spielplatz in der Bergstraße.Bald sollen weitere gebaut werden.

Was für die Kinder eine gute Nachricht ist, löste bei den Stadtverordneten seit der ersten Vorstellung des Spielplatzkonzeptes immer wieder Diskussionen aus - so auch im jüngsten Hauptausschuss. Das 32-seitige Papier, welches das Landschaftsarchitekturbüro Hradil zusammen mit der Stadtverwaltung erarbeitet hat, enthält eine Prioritätenliste, die den Spielplatz neben dem Rathaus an erster Stelle vorsieht. Doch damit sind nicht alle zufrieden. "Der Spielplatz am Markt müsste doch wichtiger sein, als der vorm Rathaus", warf Mandy Krüger (Pro Velten) ein.

Die komplette Umgestaltung des Marktplatzes kann jedoch erst in den kommenden Jahren in Angriff genommen werden und ist eine von 33 Maßnahmen des Programms "Aktive Stadtzentren". "Die Spielplätze am Rathaus und am Markt sind beide wichtig, aber der am Markt ist viel aufwändiger und integriert in größere Umgestaltungen", betonte Bürgermeisterin Ines Hübner (SPD). Geplant sind lauter kleine Spielinseln, an denen die Kinder vor allem mit Wasser spielen können. Um herauszufinden, was sich Veltens Kinder und Jugendliche wünschen, wurden Befragungen durchgeführt, deren Ergebnisse in das Konzept eingearbeitet wurden.

Abgesehen von der schnelleren Umsetzbarkeit sei der Bürgermeisterin auch die Meinung der Kinder besonders wichtig. "Ich habe mit gut 80 Kindern gesprochen, die sich einen Spielplatz neben dem Rathaus wünschen, wo sie geschützt im Grünen spielen können", betonte Ines Hübner. "Wir sollten die Lobby der Kinder berücksichtigen."

Die Stadt Velten legt besonderen Wert auf die Familienfreundlichkeit, schließlich lag des Durchschnittsalter 2014 bei 43,3 Jahren, im Vergleich dazu liegt der Wert für ganz Brandenburg bei 46 Jahren. Die meisten Kinder leben im Westen der Stadt und im Quartier Velten-Süd. Als unterversorgt bezüglich der Spielplätze gelten laut Untersuchung die Stadtmitte und der Südwesten Veltens.

Nachdem das Spielplatzkonzept nun in drei Fachausschüssen diskutiert und von der Mehrheit befürwortet wurde, wird in der Stadtverordnetenversammlung am Donnerstag eine endgültige Entscheidung erwartet.