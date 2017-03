artikel-ansicht/dg/0/

Fläming (MOZ) Zwei Jungs - eine Eiche. Jannes Kopp (re.) und Robin Meyer stehen vor einer Eiche in Zipsdorf, die einen Umfang von 6,42 Metern hat. Die Jungs gehen beide in die 6. Klasse, sind in ihrer Freizeit dicke Freunde und spielen beide leidenschaftlich Handball in der D-Jugend des MBSV Bad Belzig. Für diesen Verein beteiligen sie sich am Fläming-Giganten-Wettbewerb, ausgerufen von Bildungsminister Günter Baaske. Der erste Teil des Wettbewerbs widmet sich, bis Ende März, gigantischen Eichen der Region. Zahlreiche Teilnehmer, Kita-Gruppen, Schulklassen, Privatpersonen und Vereine haben bisher ihre Vorschläge eingereicht. Dieser werden kontrolliert (nachgemessen)! Wer noch zügig eine dicke Eiche einreichen möchte, muss sich beeilen. "Fläming Rekorde" werden im Bürgerbüro Günter Baaske, Wiesenburger Straße 13 in Bad Belzig, eingereicht oder per Mail an pm@guenter-baaske.de beziehungsweise redaktion-bel@brawo.de geschickt werden.