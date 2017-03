Gemeinsam im Einsatz

artikel-ansicht/dg/0/

Fläming (MZV) Die 3. gemeinsame Kastrationsaktion der Vereine Tierfreunde im Fläming e.V., Tierhilfe Hof Samtschnute und Tiertafel Bad Belzig. e.V. ging in der vergangenen Woche über die Bühne. In Bad Belzig, Rädigke und Reetzerhütten wurden insgesamt 18 Streuner eingefangen und zur Kastration in die Tierarztpraxis Dr. Gerlach/Heßler in Bad Belzig gebracht. Neben der Kastration der Vierbeiner konnte sogleich ein Kätzchen von einem Tumor im Gesicht befreit werden. Nach einer Nacht in der Praxis und einer ärztlichen Kontrolle wurden die Katzen am Tag darauf wieder in die Freiheit entlassen. Tierliebe Menschen versorgen die Tiere dort täglich mit Futter. Weiterhin konnte in Kranepuhl eine provisorische Futterstelle eingerichtet werden. Dort musste ein Katzenbesitzer überraschend ins Krankenhaus und konnte sich nicht um die Verpflegung der Tiere kümmern.