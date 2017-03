artikel-ansicht/dg/0/

Görzke/Bad Belzig (MZV) Einen kleinen Vorgeschmack auf den traditionellen Töpfermarkt am Ostersonnabend und am Ostersonntag in Görzke gab der am zurückliegenden Wochenende stattgefundene Tag der offenen Töpfereien.

artikel-ansicht/dg/0/1/1559165/

Zum mittlerweile zwölften Mal luden Keramiker und Töpfer bundesweit während des Aktionstages zu einem Besuch in Werkstätten, Studios und Ateliers. Dort ließen sie sich bereitwillig bei der Arbeit über die Schulter schauen und gewährten so einmalige Einblicke in die hohe Kunst des Töpferns.

Das Interesse am Aktionstag war in hiesiger Region wie in den zurückliegenden Jahren groß und die Experten der irdenen Waren wurden zu geduldigen Erklärern. Eine von ihnen war Cordula Birck, für die der diesjährige Aktionstag zugleich mit einer Premiere verbunden war. Erst seit November 2016 in Görzke ansässig, begrüßte sie erstmals im Handwerkerort Keramikliebhaber aus nah und fern.

Über mangelndes Interesse konnte sich die neu hinzugezogene Töpferin nicht beklagen. Im Gegenteil. Das neue Gesicht lockte viele Interessierte an. Wie Simone Löbsin, die prompt fündig wurde. "Ich bin verliebt in diesen Topf", so die Berlinerin, die sich schon im Vorbeigehen in die Gebrauchskeramik von Cordula Birck verguckt hatte. Nach dem Einkauf blieb Zeit für eine kleine Fachsimpelei zwischen Produzentin und Kundin. Über ihre Vorliebe für irdenes Geschirr sagte Löbsin lachend: "Ich habe einen Keramikfetisch!" Das gute Stück in blau, so die Berlinerin, sei eine hervorragende Ergänzung zu den vielen irdenen Waren, die sie daheim bereits durch den Alltag begleiten.

Kurze Zeit darauf trafen die Eheleute Alisch bei Cordula Birck ein. In der Zeitung hatten die beiden von der neuen Töpferin im Handwerkerort gelesen. "Ich liebe blaue Sachen", bekennt Ingrid Alisch und bleibt fasziniert vor dem großen Regal mit den Krügen, Tellern, Kannen und Schalen in zartem Himmelblau stehen. Ehemann Bernd ist geduldig. Später erzählen die beiden, dass sie den Tag der offenen Töpferei intensiv nutzen und von Töpferei zu Töpferei wollen. Cordula Birck reicht ihnen einen Ortsplan von Görzke, der den Weg zu allen Töpfern und Keramikern leichter finden lässt. Die Eheleute danken und setzen ihren Weg fort.

"Ich sehe die vielen Töpfer im Ort keineswegs als Konkurrenz an", so die 49-Jährige später. Im Gegenteil. Vielfalt bedeutet für die Wahl-Görzkerin eher Anregung.

Dann erzählt sie, wie sie aus Berlin-Moabit in den Hohen Fläming kam. Wie Töpfermeister Peter Ludwig 2015 zu ihr sagte: "Komm doch nach Görzke". Im vergangenen Jahr entschied sich die 39-Jährige mit ihrem Ehemann, dem Bildhauer Harald Birck, für einen Neuanfang im Hohen Fläming. Sie kauften den früheren Gasthof "Zum schwarzen Adler", der zu DDR-Zeiten von der HO betrieben und späterhin von der Drogeriekette Schlecker genutzt wurde. Die großen Räumlichkeiten boten ideale Voraussetzungen für die Töpfermeisterin wie für den Bildhauer und werden jetzt nach und nach saniert. Zukünftig möchte Cordula Birck in ihrem neuen zu Hause in Görzke nicht nur Töpferkurse geben, sondern Interessierten auch ein Nachtquartier bieten können.