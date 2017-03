Nervöse Darsteller & gerührte Zuschauer

artikel-ansicht/dg/0/

Brück (MZV) Wenn in der Brücker Lambertuskirche vor dem Altar eine Bühne aufgebaut ist, steht Besonderes bevor. Wie am Sonntag Nachmittag, als die Uraufführung des Kindermusical "Bartimäus" angekündigt war.

In den Kirchenbänken sitzen Eltern, Großeltern und Geschwister. Die Kirche ist gut gefüllt und die Nachwuchsmusicaldarsteller unter Leitung der in Rottstock lebenden Musiklehrerin Judith Janzen und der Erzieherin Sandra Fuhrmann aus Trebitz haben etwas mit dem Lampenfieber zu kämpfen. Als die Turmuhr 15.00 Uhr schlägt, scheint die Aufregung vergessen. Die biblische Geschichte von der Begegnung des blinden "Bartimäus" mit Jesus nimmt ihren Lauf. Die Kinder singen laut und aus tiefstem Herzen. Lieder und Theaterszenen wechseln einander ab. In den Bänken klicken Kameras und Handys. Videosequenzen werden mitgeschnitten. Als nach gut einer dreiviertel Stunde der letzte Ton verklungen ist, erfüllen Zugabe Rufe den Kirchenraum. Der Applaus aus dem Publikum will kaum abbrechen. Beim Blick in die Zuschauerreihen fällt auf, dass mal hier mal dort Tränen aus Augenwinkeln gewischt werden.

Die 13 Mädchen und Jungen zwischen sechs und zwölf Jahren aus Werbig, Brück, Damelang, Linthe, Neuendorf und umliegenden Orten kommen dem Wunsch nach einer Zugabe nach - dann dürfen sie sich feiern lassen.

Mit ihnen strahlen Judith Janzen und Sandra Fuhrmann. Über vier Monate haben sie gemeinsam mit den Kindern das Musical erarbeitet. Wöchentlich wurde im Rottstocker Gemeinderaum geprobt. Der schwierigste Moment während dieser Zeit war nach Aussage von Janzen der, als die einzelnen Rollen vergeben wurden. Sie ergänzt: "Ich hatte zu wenig Texte ausgesucht" und spielt damit auf die Begeisterung der Mädchen und Jungen an.

Am kommenden Wochenende werden letztere erst einmal verwöhnt. Judith Janzen und Sandra Fuhrmann werden mit den Kindern Eis essen gehen. Danach soll das erste Musicalprojekt von Brück eine Fortsetzung erfahren. Wer dabei sein möchte, ist gern gesehen. "Jeder ist Willkommen. Egal ob er am Ende einen kurzen oder einen langen Text haben möchte", so Judith Janzen lachend. Die einzige Voraussetzung die mitzubringen ist, ist Spaß am Gesang.

Info: Mädchen und Jungen im Alter von sechs bis zwölf Jahren, die beim nächsten Musical mitmachen möchten, können sich im Pfarramt unter der Telefonnummer 033844/51730 oder per E-Mail unterhelalkautz@yahoo.de anmelden.