Frankfurt (Oder) (dpa) Zöllner haben in einem Reisebus auf der A12 bei Frankfurt (Oder) einen 20-Jährigen mit illegaler Pyrotechnik erwischt. In seiner Tasche wurden 72 Feuerwerkskörper bei einer Kontrolle am Wochenende entdeckt, wie der Zoll am Dienstag mitteilte. Ihn erwarte jetzt eine empfindliche Strafe. In einer weiteren Reisetasche wurden weitere 190 Böller im Bus entdeckt. Allerdings konnten die Beamten keinen Besitzer ausmachen. Der Zoll beschlagnahmte dennoch alles. In diesem Jahr wurden die Beamten bei Routinekontrollen an der deutsch-polnischen Grenze bei Frankfurt (Oder) schon 33 Mal fündig.