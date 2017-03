artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Das Bodenpersonal an den Berliner Flughäfen hat seinen Streik am Dienstag unvermindert fortgesetzt. Wieder fielen fast alle Flüge von und nach Berlin aus. Nach Angaben der Flughafengesellschaft wurden in Tegel 453 Flüge gestrichen, am kleineren Flughafen Schönefeld waren es 125. Die Arbeitgeber riefen die Gewerkschaft Verdi zu einer Schlichtung auf. Die Positionen lägen so extrem auseinander, dass dies der einzige Weg zu einer für beide Seiten vertretbaren Lösung sei, sagte ein Sprecher des Forums der Bodenverkehrsdienstleister Berlin-Brandenburg.