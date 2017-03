artikel-ansicht/dg/0/

Kabul (dpa) Islamistische Taliban haben einem Dieb in Afghanistan eine Hand und einen Fuß abgehackt. Das sagte der Sprecher der Provinzregierung von Herat, Ghulam Farhad, am Dienstag. Die Taliban hatten den Mann demnach zuvor einen Monat lang im abgelegenen Bezirk Obe im Westen des Landes gefangen gehalten. Am Montag machten sie ihm den Prozess. Dorfbewohner aus der Umgebung seien eingeladen worden zuzuschauen. Das Opfer der martialischen Strafe sei nun in einer Klinik in Herat-Stadt und stabil.