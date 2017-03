artikel-ansicht/dg/0/

Prag (dpa) Die Sanierung der 129 Jahre alten Staatsoper in Prag hat begonnen. Bis zur Wiedereröffnung im Herbst 2019 wird das Ensemble auf den anderen Bühnen des tschechischen Nationaltheaters spielen, wie die Kultureinrichtung am Dienstag bekanntgab. "Der überwiegende Teil der Einrichtung ist veraltet, ungenügend und dieses Kulturdenkmals unwürdig", sagte der zuständige Minister Daniel Herman bei der Übergabe der Staatsoper an die Baufirma.