2016 weniger Firmenpleiten in Berlin

Berlin (dpa) Die Zahl der Firmenpleiten in Berlin ist im vergangenen Jahr auf 1369 gesunken. Das waren 2,7 Prozent weniger als im Vorjahr, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Dienstag mitteilte. Die Unternehmensinsolvenzen bewegten sich damit in etwa im Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre. Zugleich stieg aber die Zahl der Firmen. In Berlin gibt es nach den jüngsten Zahlen des Amtes von 2014 knapp 175 000 Unternehmen - 30 000 mehr als 2005. Unternehmen, die 2016 in die Insolvenz gingen, standen bei ihren Gläubigern insgesamt mit 1,37 Milliarden Euro in der Kreide. Das waren 42,6 Prozent mehr als im Vorjahr.