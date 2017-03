artikel-ansicht/dg/0/

Wien (dpa) Schnitzel, Pferdekutschen und blaue Donau: Zum achten Mal in Folge hat es die österreichische Hauptstadt Wien in einer Studie an die Spitze der Städte mit der höchsten Lebensqualität geschafft. In der am Dienstag veröffentlichten Untersuchung der Beratungsgesellschaft Mercer wurden Daten von 39 Kriterien wie Wohnen, Bildung und Freizeit untersucht. Auch drei deutsche Städte sind unter den Top Ten. Analysiert wurden 231 Städte speziell aus Sicht dorthin entsandter Arbeitnehmer.