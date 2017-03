Snoop Dogg richtet Pistole auf Trump-Clown

artikel-ansicht/dg/0/

Los Angeles (dpa) Der Rapper Snoop Dogg macht in einem neuen Musikvideo deutlich, was er vom US-Präsidenten Donald Trump hält. Im Clip zu seinem neuen Song «Lavender (Nightfall Remix)», der am Montag (Ortszeit) veröffentlicht wurde, richtet der 45-Jährige eine Pistole auf einen als Clown geschminkten Mann, der an Donald Trump erinnert.