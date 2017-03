artikel-ansicht/dg/0/

Manila (dpa) Die Philippinen wollen Militärpatrouillen und Vermessungsschiffe in eine rohstoffreiche Meeresregion entsenden, um ihre territorialen Rechte an dem Gebiet geltend zu machen. Nach Angaben des Militärs hielten sich 2016 wiederholt chinesische Vermessungsschiffe in Benham Rise auf. Die philippinische Regierung wolle erkunden, wie Benham Rise am besten wirtschaftlich nutzbar gemacht werden könne, sagte Verteidigungsminister Delfin Lorenzana am Dienstag.