Nach der Pause abgeschaltet

Bad Belzig (MOZ) So etwas hat Trainer Denis Wandersee zuvor noch nie erlebt, wie sich eine Mannschaft mit so zwei verschiedenen Gesichtern präsentieren kann, wie die Handballer des MBSV Belzig am Sonntag im Heimspiel gegen den 1. VfL Potsdam II. In der ersten Hälfte eine Topleistung der Bad Belziger, nach dem Seitenwechsel nicht wiederzuerkennen.

Da die Potsdamer über keine gefährlichen Rückraumschützen verfügen, setzte Wandersee auf eine 6:0-Deckung, um den Gästen nicht die Gelegenheit zu geben, in die von ihnen präferierten 1:1-Situationen, zu gelangen. Die Marschroute wurde hervorragend umgesetzt, die Gäste wurden zu ungünstigen Abschlüssen gezwungen, zudem hatte Schlussmann Michael Schröter einen "Sahnetag" erwischt.

Durch die vielen, vorzeitig abgefangenen VfL-Angriffe kamen die Hausherren immer wieder in den schnellen Gegenstoß. Kontinuierlich bauten sie ihren Vorsprung aus, führten zur Halbzeit verdient mit 13:7. Vielleicht hat sich die Feierlaune der MBSV-Fans auf die Mannschaft übertragen, den mit dem Wiederanpfiff war sie zwar körperlich auf dem Feld, mental aber noch überwiegend in der Kabine.

Bis zum 15:9 verlief es noch halbwegs nach Plan. In der Deckung sah Trainer Wandersee noch eine zufriedenstellende Leistung, Schröter hielt was zu halten war. Aber was sich seine Spieler offensiv erlaubten, erhellte sich ihm nicht. Die Bad Belziger schlossen viel zu schnell ab und auch die Qualität der Würfe tendierte nun gegen "Null".

In der 49. Minute glichen die Gäste zum 18:18 aus. Die Zuschauer in der Halle hofften, dass nun die schlechte Phase der Gastgeber bald vorbei sein müsste, doch die hatten sich darin geradezu festgefahren. Es fand sich kein Akteur, der den Kopf oben behielt, um die Fäden wieder in die Hand zu nehmen. Egal, wen Wandersee und sein Co-Trainer Ralph Gutzmer auch ins Rennen schickten, die Erwartungen wurden nicht erfüllt. Einzig Maximilian Kernke rechtfertige das Vertrauen, das war aber gesamt gesehen zu wenig für das MBSV-Team.

Die VfL-Handballer konnten zwar nur noch zwei Tore in den letzten zehn Minuten bejubeln, doch da die Hausherren nur noch einmal trafen, sollte es für einen 20:19-Auswärtserfolg reichen.

Am Sonnabend (18. März) müssen die MBSV-Männer beim Tabellenzweiten SV Blau-Weiß Wusterwitz auflaufen. Bislang ist der Einsatz von Marc O'Neil und Erik Merkel gefährdet.

MBSV: Michael Schröter, Holm Trittel (beide Torhüter), Erik Merkel (4), Matthias Paul (2), Maximilian Kernke (4), Maik Fricke (4), Max Dreer, Hannes Richter, Christopher Dümchen (1), Tommy Boskugel (1), Kevin Senst (3), Mark O'Neill, Georg Wendland, Jannes Wernicke.