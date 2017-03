Wieder kein Sieg

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Belzig (MOZ) Die Handballfrauen des MBSV Belzig trafen am Sonntag auf den Tabellennachbarn Grünheider SV. Nach der 20:22-Niederlage gegen den HSC Potsdam aus der Vorwoche wollten sie eigentlich mit einem Sieg ihren treuen Anhang versöhnen. Dies gelang nicht, mit dem 26:26 gab es jedoch eine gerechte Punkteteilung.

Nachdem die Bad Belzigerinnen in der jüngeren Vergangenheit nur schwer in Tritt kamen, die erste Hälfte häufig verschliefen, hoffte Trainer Denis Wandersee nun, dass seine Mannschaft die richtigen Lehren daraus zog. Dies sollte sich jedoch nur zum Teil bewahrheiten. Die MBSV-Frauen führten zwar schnell mit 3:1, doch die Gäste nutzten konsequent die sich ihnen bietenden Möglichkeiten. Da die Bad Belzigerinnen nur intervallweise ihr Tempospiel aufzogen, hatten es die Gäste leicht die Angriffe abzufangen und über den schnellen Gegenstoß ihre Tore zu erzielen. Vor der Pause bekam das MBSV-Team auch die gefährliche GSV-Rückraumschützin nicht in den Griff, das sollte sich aber nach der Pause ändern. Zur Halbzeit freuten sich die Gäste über eine 13:11-Führung.

In der zweiten Hälfte starteten die MBSV-Handballerinnen zu ihrer schon traditionellen Aufholjagd. Aus einem 13:16-Rückstand wurde ein 16:16-Ausgleich und bis zur 46. Minute ein 19:16-Vorsprung. Die GSV-Damen wachten jedoch wieder rechtzeitig auf und es ging im Gleichschritt in die packende Schlussphase.

Die wechselnden Führungen hatten bis zur Schlussminute bestand. Da wehrte MBSV-Torfrau Sara Kleetz beim Stand von 25:25 einen Wurf ab und Nora Großkurth traf zehn Sekunden vor dem Ende zum 26:25. Diensteifrig wollten die Gastgeberinnen nun sofort den Angriff der Gäste unterbinden stürzte sich mit mehreren Spielerinnen auf die Linksaußen. Sie bediente die völlig blank stehende Kreisläuferin, die mit dem Schlusspfiff das 26:26 machte.

Kommenden Sonntag (19. März) sind aber zwei Punkte Pflicht. Beim Schlusslicht HSV Wildau sollte das MBSV-Team in die Erfolgsspur zurückfinden, auch wenn Josefine Hoffmann wohl ausfällt. Sie hatte sich in der 50. Minute die Nase gebrochen, als sie bei einem Wurf einen Schlag abbekam.

MBSV: Kleetz, Boskugel, Meseberg, Schonert (1), Zithier (4), Hoffmann (8), Melzer (2), Herrmann (4), Okowiak, Chlosta (2), Mattner (1), Großkurth (4), Böcking.