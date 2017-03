Negativserie beendet

artikel-ansicht/dg/0/

Trainer Karsten Krzewski verordnete seiner Elf ein frühes Pressing, deshalb wurden die spielstarken Golmer schon früh in ihrer Hälfte attackiert. Damit hatten die Gäste ihre Probleme, konnten sich nicht wie gewohnt bis zum gegnerischen Strafraum durchkombinieren. So musste ein Standardsituation her für die Golmer Führung. Nach einem Freistoß kam der Ball in Höhe des kurzen Pfosten, wo Sven Waschke mühelos einköpfte.

Die Gastgeber stellten sich zwar nicht nur hinten rein, doch sie machten es sich im Angriff selbst schwer. Viele hoffnungsvolle Ansätze versandeten, weil der letzte Pass nicht seinen Adressaten fand. So rettete der Tabellenzweite seinen knappen Vorsprung in die Halbzeit.

Nach etwa einer Stunde verstärkten die Bad Belziger ihren Druck, sie merkten, dass die Golmer Abwehr nicht sattelfest war. Henrik Gallien hätte in der 65. Minute die Schwäche beinah schon nutzen können, doch wurde er beim Torschuss im Sechzehner gefoult. Dafür verwandelte Lars Leppek den fälligen Strafstoß sicher zum Ausgleich.

Darauf ruhten sich die Gastgeber nicht aus, sie merkten an diesem Tag war mehr drin. Als Spielverderber erwies sich aber der Golmer Schlussmann Torsten Schmidt. Erst wehrte er einen platzierten Schuss Christian Hahns aus halblinker Position ab, seine Glanztat erledigte er aber wenig später. Sebastian Krüger hatte sich auf der linken Seite bis zur Torlinie durchgetankt, sah den freistehenden Sebastian Holzheu, der sofort abzog. Aber der "Teufelskerl" Schmidt bekam irgendwie noch eine Hand an den Ball, erstickte den Borussen-Torjubel im Keim.

Im direkten Gegenzug hatten dann plötzlich die Gäste die Führung auf dem Fuß. Borussen-Torhüter Christoph Schleiß wurde schon umspielt, doch sein Teamkollege Philipp Baier stand goldrichtig, schlug den Ball weit ins Seitenaus.

In der Kabine dann große Freude bei den Bad Belzigern, dass sie nach sechs Niederlagen in Serie, wieder einen Punkt verbuchten und das gegen den Ligazweiten. Kommenden Sonntag (19. März) geht es dann zum Tabellenführer RSV Eintracht II.