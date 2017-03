Nächste Bombenentschärfung am 21. April geplant

artikel-ansicht/dg/0/

Sachsenhausen (bren) Die vermutlich erste Bombenentschärfung dieses Jahres steht Oranienburg am Freitag, 21. April, ins Haus. Am 20. April soll feststehen, um welche Art von metallischem Gegenstand es sich bei der Anomalie auf dem Grundstück im Neubaugebiet Zur Rolle 20 in Sachsenhausen handelt.

Sperrkreis für den 21. April: Nach dem jetzigen Stand ist dieser Sperrkreis für den Tag einer möglichen Bombenentschärfung auf dem Grundstück Zur Rolle 20 in Sachsenhausen geplant. © MZV

Ein möglicher Bombenverdachtspunkt war dort bereits Ende vorigen Jahres bei der systematischen Kampfmittelsondierung festgestellt worden. Ursprünglich sollte schon zum 31. Januar feststehen, ob es sich um einen gefährlichen Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg handelt. Doch der Winter machten den Räumfirmen einen Strich durch die Rechnung. Außerdem stand auch die Erlaubnis zur Grundwasserabsenkung in dem Havel nahen Gebiet noch aus.

Mit heftigen Kälteeinbrüchen wird nicht mehr gerechnet, und die Erlaubnis der zuständigen Wasserbehörde liegt vor. Jetzt wird also erst damit begonnen, die nötigen Spundwände rund um den Verdachtsort zu setzen. Sollte dort ein Bombenkörper freigelegt werden, gilt für den Entschärfungstag, 21. April, ab 8 Uhr ein Sperrkreis von 600 Metern. Zirka 850 Personen wären davon betroffen.

Abhängig vom Gegenstand und dessen Zünder, könnte der Sperrkreis an seiner östlichen Grenzen eventuell noch verkleinert werden. Dann wäre eine Sperrung der Chausseestraße entbehrlich. In jedem Fall sind die Gewerbebetriebe an der östlichen Seite der Chausseestraße zu erreichen. Der Zeitplan ist grundsätzlich immer witterungsabhängig. Durch die konkreten Gegebenheiten vor Ort können sich noch Änderungen ergeben.

Die Stadt Oranienburg richtet am 20. April ab 10 Uhr und am 21. April ab 7 Uhr wieder ein Bürger-Service-Telefon ein. Unter der Nummer 03301 600900 werden alle Fragen rund um die Bombenentschärfung beantwortet. Pflegebedürftige Personen, die Hilfe beim Verlassen des Sperrkreises benötigen, können sich unter der Nummer 03301 600901 an die Stadt wenden. Eine Anmeldung dazu ist aber bis zum 18. April notwendig.