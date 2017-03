Sportförderung neu beschlossen

artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow (MOZ) Der Rathenower Ausschuss für Bildung, Kultur, Jugend, Sport und Soziales beschäftigte sich am Montag mit der Änderung der Sportförderrichtlinie der Stadt sowie einer Änderung des Pachtvertrags des FSV Optik Rathenow für das Stadion am Vogelgesang. Beides hängt zusammen, denn die in der Sportförderrichtlinie neu auftauchende Förderung für den FSV in Höhe von 50.000 Euro pro Jahr entspricht der Summe, die zuvor im Pachtvertrag als Zuschuss zur Unterhaltung des Stadions gewährt wurde und nun aus selbigem gestrichen ist.

artikel-ansicht/dg/0/1/1559219/

Fast noch mehr als über die Umverteilung der Mittel für den FSV Optik wurde im Ausschuss darüber diskutiert, dass die Mittel der Sportförderung eigentlich nicht ausreichen, um alle Anträge der Vereine auf Unterstützung anzunehmen. So sind in der Richtlinie die Punkte, in denen beschrieben wird, was förderfähig ist, immer mit "kann" angegeben.

In diesem Jahr sind, wie in den vergangenen Jahren auch, 12.000 Euro im allgemeinen Fördertopf eingeplant. Daraus werden die Pro-Kopf-Zuschüsse für Kinder und Jugendliche finanziert, aber auch Zuschüsse für Jubiläen, Anschaffung und Reparatur von Sportgeräten sowie Betriebskosten- und Investitionszuschüsse fallen darunter. Bei der Vielzahl der Rathenower Vereine könnten nicht alle und alles gefördert werden. Der Bedarf läge laut Einschätzung der Stadtverwaltung in etwa bei dem Doppelten der zur Verfügung stehenden Summe. Im Ausschuss wurde daraufhin beschlossen, dass man sich zur Haushaltsberatung für das Jahr 2018 verstärkt für diesen Fördertopf einsetzen wird. In diesem Jahr bleibt aber alles beim Alten.

So können Vereine nach wie vor für ihre Kinder und Jugendlichen einen Pro-Kopf-Zuschuss von 26 Euro pro Jahr beantragen. Nutzt der Verein ganzjährig eine von der Stadt zur Verfügung gestellte Sportstätte, reduziert sich der Betrag um 50 Prozent, bei halbjähriger Nutzung entsprechend um 25 Prozent. Begründet wird diese Reduzierung damit, dass die Stadt den Vereinen die Sportstätten für den Kinder- und Jugendsport kostenlos zur Verfügung stellt.

Die Änderung der Sportförderrichtlinie wurde bei vier Enthaltungen und 5 Ja-Stimmen mehrheitlich angenommen. Die Änderung des Pachtvertrags für das Stadion am Vogelgesang wurde einstimmig beschlossen. Beide Beschlussvorlagen werden nun in der Sondersitzung der Stadtverordneten am heutigen Mittwoch erneut behandelt.